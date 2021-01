Oroscopo Branko – settimana dal 4 al 10 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 4 al 10 gennaio 2021. Una nuova settimana sta per partire. Quali cambiamenti riserveranno le stelle ai segni zodiacali durante i prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con qualche piccolo fastidio o un leggero calo fisico. Lunedì dovresti mettere al bando ogni stravizio. Purtroppo saranno i primi effetti di Marte che mercoledì lascerà il tuo segno. Sabato sarà una giornata valida per migliorare la tua vita mondana.

Toro

Lunedì, grazie a Luna e Mercurio in ottimo aspetto, non ti mancheranno le idee creative: sfruttale al meglio! Martedì sarà una giornata valida per cominciare a gettare nuove basi per il tuo futuro, considerato anche il fatto che mercoledì Marte diventerà favorevole.

Gemelli

Lunedì avvertirà un cambiamento di vento: finalmente stai per entrare in un periodo molto più stimolante. Già martedì ci sarà chi accoglierà le prime novità. Giovedì dovrai restare con i piedi piantati a terra e fare scelte concrete.

Cancro

Ottima giornata, quella di lunedì, per portare avanti le compravendite, mentre mercoledì ti libererai finalmente dell’opposizione di Marte. A poco a poco ritroverai maggiore forza! Sabato le stelle ti inviteranno a fermarti per rivedere il tuo bilancio famigliare.

Leone

Come prevede l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera piuttosto critica. Lunedì sarai preso da alcune questioni di soldi e banca: sii prudente! Martedì invece, dovresti firmare un eventuale accordo senza pensarci troppo. Occhio a Marte che mercoledì diventerà contrario!

Vergine

Si preannuncia un lunedì decisamente proficuo e tu sarai bravo e motivato nel tuo lavoro. Martedì potresti ricevere perfino delle proposte di affari importanti. La settimana proseguirà di bene in meglio, perché mercoledì Marte sarà di nuovo in aspetto armonico.

Bilancia

Lunedì si chiuderà finalmente un ciclo della tua vita, durato ben tre anni. Un ciclo che ti ha messo a dura prova! Martedì potrai toccare con mano i primi cambiamenti e potrai dire addio al passato. Mercoledì ci sarà da festeggiare: Marte non sarà più in opposizione!

Scorpione

Qualcuno lunedì potrebbe imbattersi in un incontro utile, che si rivelerà prezioso per il futuro. Giovedì sarà una giornata piuttosto critica: dovrai fare molta attenzione a non perdere le staffe. Sabato potrai regalarti 24 ore all’insegna dell’amore.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un incontro gentile che potresti fare martedì: non sottovalutarlo! Giovedì conquisterai nuove, importanti prospettive per il futuro, mentre sabato qualche Sagittario finirà la giornata con una serata un po’ malandrina.

Capricorno

Martedì sarà la giornata più critica della settimana: sarai colto da una profonda stanchezza. Martedì Marte, per fortuna, diventerà favorevole e tu riacquisterai già più forza. Qualche Capricorno potrebbe ricevere un invito per sabato: non perdete l’occasione!

Acquario

Già da lunedì sarai in gran fermento e avrai la testa al lavoro. Martedì, oltretutto, sarai animato dall’amore: approfittane, per organizzare qualcosa di speciale. Giovedì ci sarà chi dovrà fare i conti con un possibile rivale.

Pesci

Lunedì sarà una giornata un po’ complicata: dovrai afre particolare attenzione in amore, perché potrebbero nascere nuove incomprensioni. Martedì dovresti fermarti e rivedere il bilancio famigliare, mentre giovedì le stelle ti incoraggeranno a seguire il tuo istinto.