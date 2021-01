Un Natale al Sud: trama, trailer e cast del film

Un Natale al Sud è il film che Canale 5 propone per la sua prima serata di oggi, domenica 3 gennaio 2021. La pellicola verrà trasmessa alle 21:20 circa ed è diretta da Federico Marsicano. Appartiene al genere comico e commedia.

La trama di Un Natale al Sud ruota invece attorno a due uomini molto diverse che decidono di trascorrere le festività nello stesso paese. Scoprono cosìche i rispettivi figli sono fidanzati e che la relazione è già pubblica sul web. Scopriamo gli altri dettagli, il trailer originale e il cast completo.

Natale al Sud, la trama

Peppino è un carabiniere di Milano sposato con Bianca, mentre Ambrogio è napoletano e fa il fiorario, sposato con Celeste. I due si ritrovano a trascorrere le festività natalizie nella stessa località, dove scoprono che i figli Riccardo e Simone sono fidanzati con Giulia e Ludovica. In realtà i quattro ragazzi non si sono mai incontrati dal vivo, visto che le loro relazioni sono nate e proseguono solo nel mondo virtuale. Peppino e Ambrogio non comprendono le necessità dei loro figli nè come mai vedano in questo amore online qualcosa di normale. Decidono anzi di porre fine alla virtualità dei rapporti e di far incontrare i ragazzi grazie all’evento annuale Cupido 2.0, dedicato agli innamorati online. La trama di Un Natale al Sud ci rivela che l’intento dei due protagonisti andrà avuoto quando l’evento in questione rischierà di mettere in crisi sia i loro matrimoni sia le relazioni di entrambi i figli.

Un Natale al Sud, il cast completo

Il cast di Un Natale al Sud mette alla guida Massimo Boldi e Biagio Izzo, che troveremo nei panni di Peppino Colombo e Ambrogio Esposito. Al loro fianco troveremo gli attori: Anna Tatangelo (Eva); Paolo Conticini (Leo); Debora Villa (Bianca); Barbara Tabita (Celeste); Enzo Salvi (Checco); Loredana De Nardis (Brigitta); Gianluca Mech (Psichiatra); Simone Paciello (Simone); Riccardo Dose (Riccardo); Ludovica Bizzaglia (Ludovica); Giulia Penna (Giulia); Paola Caruso (Andrea) e Giuseppe Giacobazzi (prete).