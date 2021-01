Vuoi capelli forti e folti? Prova questi rimedi naturali

La bellezza dei capelli viene influenzata da diversi fattori. Tra questi è possibile citare il naturale tempo che passa, ma anche lo stress. Non è affatto raro notare che i capelli appaiono decisamente meno folti del solito. Per fortuna che, quando si tratta di risolvere il problema, esistono diversi rimedi naturali a cui fare riferimento. Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare la risposta a questa domanda.

Rimedi naturali per infoltire i capelli

Quando si parla di rimedi naturali per infoltire i capelli, un doveroso cenno deve essere dedicato ai benefici delle uova. Questi straordinari alimenti sono caratterizzati dalla presenza di diversi nutrienti fondamentali per la salute e la forza dei capelli. In questo novero è possibile includere la vitamina A e la vitamina E, antiossidanti preziosi in grado di favorire la riparazione dei follicoli.

Da non dimenticare è anche il contenuto di vitamina D, nutriente essenziale quando si tratta di prevenire il diradamento dei capelli, così come quello di proteine. Le uova possono essere utilizzate per preparare fantastiche maschere.

Le alternative specifiche sono diverse. Vediamo assieme una delle più semplici. Ecco cosa serve:

Un uovo intero

Tre cucchiai di olio extra vergine di oliva

Un cucchiaio di senape in polvere

Acqua

Il primo passo prevede il fatto di aggiungere l’acqua alla senape in polvere. A parte, bisogna sbattere l’uovo. Il passo successivo prevede il fatto di amalgamare gli ingredienti, unendo successivamente l’olio fino a quando non si ottiene un composto sufficientemente denso. Quest’ultimo deve essere spalmato sui capelli. Dopo 20/30 minuti, arriva il momento di risciacquare.

Proseguendo con i rimedi naturali dedicati a chi vuole sfoggiare capelli folti, è fondamentale citare un ingrediente utilizzato per questa maschera. Di cosa stiamo parlando? Dell‘olio extra vergine di oliva.

Caratterizzato dalla presenza di nutrienti speciali come i grassi omega 3, preziosi quando si tratta di prevenire i capelli secchi e sfibrati, può essere semplicemente distribuito sul cuoio capelluto e lasciato riposare per massimo 45 minuti. In questo lasso di tempo, ci si può rilassare facendo al cuoio capelluto un confortevole massaggio.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei rimedi che la natura ci offre per infoltire i capelli. In questo novero è possibile includere anche l’aloe vera, che ha un ruolo cruciale quando si tratta di ottimizzare il pH del cuoio capelluto. Concludiamo con un cenno al miele, che si rivela particolarmente utile al fine del contrasto ai capelli secchi.