Giulia Salemi in lacrime: la lettera del padre commuove – Gf Vip 5

Giulia Salemi ha potuto leggere in diretta le parole del padre. Mario ha scritto infatti una lettera indirizzata alla figlia e a Pierpaolo Pretelli, che di contro ha ricevuto la visita della madre. Non sono tempi facili per i due innamorati, che devono vedersela su più fronti. Da un lato i dubbi dell’influencer persiana, dall’altra quelli della famiglia di lui e dei telespettatori in generale.

Le parole del padre di Giulia Salemi si sollevano rispetto al coro: con poche e semplici parole, riesce a spingere la figlia fino alle lacrime. Sul web molti apprezzano e c’è già chi, di nuovo, esulta di fronte alla saggezza di papà Mario.

Giulia Salemi piange per le parole del padre

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli devono continuare a difendere il loro amore. Come ha sottolineato Pupo nella puntata di oggi, tutte le coppie nate all’interno della Casa e nelle diverse edizioni finiscono sotto la lente d’ingrandimento, a causa dei sospetti dei telespettatori. L’amore televisivo non convince: nemmeno Cristiano Malgioglio, che ha preferito tenersi distante da qualsiasi critica aperta e si è limitato ad augurarsi che sia tutto vero. Non è semplice per la figlia di Fariba, che ha già avuto un assaggio di tutto questo quando il reality le ha permesso di avvicinarsi a Francesco Monte.

Per sua fortuna ci pensa papà Mario a rimettere a posto le cose, con una lettera toccante diretta a Giulia Salemi. “Chi si oppone alla felicità altrui, forse soffre la vita stessa. Che la vostra sia una semplice d’amicizia o una storia d’amore in embrione, lo scoprirete solo voi nel tempo”, dice nel suo scritto. Mario sa bene che quanto sta avvenendo nel programma riguarda solo i due ragazzi. L’importante è che continuino a nutrire rispetto reciproco e che si trattino con gentilezza. Un punto per casa Salemi, insomma.