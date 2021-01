Il Tuttofare: trama, trailer e cast del film

Il Tuttofare è il film che Rai 1 propone per la sua prima serata di oggi, lunedì 4 gennaio 2021. Andrà in onda alle 21:25 circa ed è diretto da Valerio Attanasio. Il genere è commedia ed è con Sergio Castellitto.

La trama de Il Tuttofare ci parla di Antonio Bonocore, un assistente legale alle dipendenze di un avvocato di grande fama. Nonostante la sua ambizione, l’uomo si troverà di fronte a un bivio: sposare una donna solo per farle avere la cittadinanza oppure mantenere fede alla propria integrità morale? Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer e il cast completo.

Il Tuttofare, la trama

Antonio Bonocore lavora senza sostaper lo studio legale di Toti Bellastella, un avvocato di grande fama e professore universitario di Diritto Penale. Antonio accetta anche di essere senza contratto e di avere pochi spiccioli al mese, pur di apprendere il mestiere e farsi strada in quel mondo. Anche se Bellastella gli chiede commissioni personali come fargli la spesa e preparargli pranzi e cene. Nonostante il suo impegno, Antonio si ritroverà ben presto di fronte a una scelta che potrebbe cambiare del tutto la sua vita. L’avvocato infatti gli chiede di sposare la sua amante argentina al solo fine di farle ottenere la cittadinanza italiana. La trama de Il Tuttofare ci rivela che Bonocore dovrà decidere se dare retta alla sua coscienza oppure al grande desiderio di realizzarsi in un mondo in cui solo i raccomandati possono trovare posto.

Il Tuttofare, il cast completo

Il cast de Il Tuttofare mette alla guida Sergio Castellitto nei panni di Toti Bellastella. Al suo fianco troviamo Guglielmo Poggi in quelli di Antonio Bonocore ed Elena Sofia Ricci nel ruolo di Titti Mandorlini. Sono presenti inoltre i seguenti attori: Clara Alonso (Isabel); Marcela Serli (Maria); Tonino Taiuti (Mario Bonocore); Luca Avagliano (Mariano); Roland Litrico (Sarà Malaspina); Federica Carruba Toscano (Livia); Mimmo Mignemi (Totonno Malaspina); Alberto Di Stasio (ginecologo); Pierfrancesco Poggi (giudice) e Domenico Centamore (Gambino).