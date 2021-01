Le donne più odiose dello zodiaco: scopri quali sono

Ovviamente non si fa un discorso omogeneo e generale, visto che probabilmente la parola stessa appare eccessiva e parzialmente fuorviante, ma è indubbio che alcune persone sembrano star antipatiche e odiose immediatamente a causa un’impressione iniziale, che può sicuramente cambiare nel corso del tempo, oppure può succedere il contrario, ossia una persona che magari ci ha fatto una buona impressione si rivela poi completamente differente. Quando si parla di genere femminile è ancora più difficile delineare i profili caratteriali ma lo zodiaco può venirci incontro:

Cancro

Pochi riescono a capirle appieno, più o meno sono gli stessi che riescono a tollerare qualche loro reazione emotiva troppo evidente, che rende le nate sotto il Cancro non viste benissimo dalla maggior parte di segni. Questo perchè in situazioni normali sono ragionevoli al massimo, ma quando qualcosa va storto rendono le cose ancora peggiori. Più che odiose sono considerabili fastidiose.

Vergine

Le intenzioni principali della donna nata sotto il segno della Vergine sono arrivare alla perfezione tramite la ragione, il raziocinio vero e proprio, anche se questo le rende non propriamente amabili da tutti. La logica di queste donne infatti è ben poco flessibile e tende ad essere “o bianco, o nero”. Molto efficienti nell’ambito lavorativo, più problematico l’aspetto sociale.

Sagittario

Spontanee al 100 % e molto dirette, praticamente sono “senza filtri” 24 ore su 24, nei confrinti di chiunque, quindi spesso detestate perchè non propriamente dotate di tatto.

Si trovano infatti spesso nella condizione di ferire chi ha vicino semplicemente dicendo quello che pensa, e solo in alcuni casi queste donne hanno la consapevolezza di questo tratto.

Acquario

Incoerenti anche verso loro stesse, sono genuine ma questo spesso non fa altro che danneggiare la stessa Acquario, che non sembra imparare dai propri errori e per questo è fonte di frustrazione da una larga parte delle persone che incontra: sbaglia ma non fa quasi niente per rimediare nonostante lo faccia in continuazione.