Mangiare ravanelli tutti i giorni fa bene? La risposta dell’esperto

Mangiare ravanelli tutti i giorni fa bene? Se ti stai facendo questa domanda, l’articolo nelle prossime righe fa per te ed è ricco di informazioni preziose per la tua salute.

Ravanello: i benefici per la salute

Quando si parla del ravanello, si inquadra la radice del Raphanus sativus. Quali sono i benefici per la salute? Si potrebbero scrivere pagine e pagine in merito. Tra le proprietà da citare assolutamente rientra la presenza di vitamina C o acido ascorbico, nutriente nnoto per la sua efficacia antiossidante e per la capacità di favorire l’efficienza del sistema immunitario.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui i ravanelli fanno bene alla salute. Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, i ravanelli sono fonti di vitamine del gruppo B. Entrando nel vivo di questi nutrienti, facciamo presente il contenuto di niacina, piridossina e riboflavina.

Proseguendo con l’elenco dei benefici del ravanello, un doveroso cenno deve essere dedicato alla vitamina A, nutriente dall’efficcacia antiossidante fondamentale per la salute della pelle e per l’efficienza della vista.

Ricchi di folati, la cui assunzione è particolarmente consigliata in gravidanza e quando si cerca un figlio, i ravanelli sono caratterizzati dalla presenza di vitamina K, nutriente che ha un ruolo cruciale quando si tratta di favorire la buona coagulazione del sangue.

Come non citare poi la presenza di potassio? Questo minerale è noto per i suoi effetti positivi sulla regolarità pressoria e, di riflesso, per la salute del cuore (la pressione alta è uno dei principali fattori di rischio per il sistema cardiovascolare).

Da non dimenticare è anche la presenza di calcio, fondamentale per la salute delle ossa e dei denti, così come il contenuto di ferro, essenziale per la sintesi dell’emoglobina. Quando si parla del ravanello, è importante citare anche la presenza di carotenoidi, pigmenti antiossidanti importantissimi per la salute.

Con la stagione che prosegue da aprile ad ottobre, i ravanelli sono noti anche per la presenza di sulforafano, composto che, dati scientifici alla mano, aiuta a prevenire l’insorgenza di diversi carcinomi, tra i quali è possibile citare quello alla prostata.

Oggi come oggi, la scienza non ha ancora individuato casi di interazione tra l’assunzione di ravanelli e l’efficacia di determinati farmaci. In ogni caso, è bene specificare che, in virtù della presenza di goitrogeni, l’assunzione di ravanelli dovrebbe essere tenuta sotto controllo in caso di problemi di tiroide.