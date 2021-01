Ricetta Frittata spinaci e funghi: ecco un secondo gustoso pronto in 5 minuti

Ricetta Frittata spinaci e funghi – Cerchiamo sempre nuove ricette, cerchiamo piatti diversi, a volte vegetariane. Oggi vi lascio la ricetta di questa frittata che è un secondo piatto gustosissimo, ma anche un piatto unico che accompagnato con una fetta di pane è leggero e saziante. Vediamo insieme questa ricetta che vi consiglio di replicare subito.

Ricetta Frittata spinaci e funghi – PREPARAZIONE

DOSI PER 4 PERSONE

5 uova

50 g di latte

300 g di spinaci

150 g di funghi champignon

1 spicchio di aglio

olio evo

sale

pepe

80 g di parmigiano grattugiato

Pulite i funghi, lavateli e rosolateli in padello con un cucchiaio di olio ed uno spicchio di aglio ed insaporite un pizzico di sale e pepe.

Pulite e lavate gli spinaci, bolliteli per qualche minuto in acqua salata, scolateli e strizzateli. Tagliateli a pezzetti con delle forbici e rosolateli in padella con un filo d’olio, aggiungete un pizzico di sale.

In una ciotola sbattete le uova, aggiungete il latte, un pizzico di sale e d il pepe. Aggiungete poi gli spinaci ed i funghi e per ultimo il parmigiano.

Disponete il composto in una padella antiaderente oleata e fate cuocere per 5 minuti per lato con il coperchio. Oppure se preferite cuocete per 10 minuti in forno.