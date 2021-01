Ecco tutti gli alimenti invernali che appartengono alla dieta mediterranea

Le vacanze di natale stanno volgendo a termine ed è il momento migliore per iniziare una dieta e noi italiani, si sa, abbiamo la fortuna di poter seguire la famosissima dieta mediterranea invidiata in tutto il mondo. Per poter seguire una dieta sana e bilanciata anche nei mesi più freddi, sarebbe consigliabile nutristi solo di prodotti di stagione. Dalla frutta alla verdura e passando pure per il pesce e per i formaggi. Questo perché per mangiare e vivere nel modo più sano possibile è anche importante rispettare la stagionalità degli alimenti e rispettare di conseguenza anche il ritmo della natura. Ma quali sono gli alimenti invernale che appartengono alla dieta mediterranea? All’interno di questo articolo risponderemo a questa e ad altre domande.

Ecco tutti gli alimenti di stagione che fanno parte della dieta mediterranea durante la stagione invernale

Tra gli alimenti invernali appartenenti alla dieta mediterranea possiamo annoverare le verdure, sono facili da trovare nei mercati agricoli a gennaio. Le verdure fresche più diffuse in questo periodo e perfette per la dieta sono i cavoli, gli spinaci e le zucchine. Ci sono poi anche tante tipologie di ortaggi a radice che, durante la stagione fredda, sono ideali per la preparazione di zuppe o per delle minestre, stiamo parlando delle patate delle carote ma anche delle rape, delle barbabietole, dei ravanelli e dei topinambur. Passando poi alla frutta invernale , i prodotti freschi tipici di questa stagione stagione così fredda spaziano dalle pere alle mele e i kiwi. Ma l la stagiona fredda è, soprattutto, il periodo ideale per mangiare gli agrumi. Dai limoni alle arance, e passando per il pompelmo, per i mandarini e per le clementine. Il consumo di agrumi in questo periodo dell’anno, non solo fa perfettamente padre della dieta mediterranea invernale, ma consente anche di fare il pieno di vitamine contro i malanni di stagione come la tosse, il raffreddore, il mal di gola e anche l’influenza.

Quali sono i pesci e i formaggi mediterranei tipici della stagione invernale?

Per ciò che invece riguarda i formaggi, nel periodo invernale, i migliori sono quelli stagionati. Mentre i formaggi freschi sono da preferire in estate. Cioè quando le mucche hanno la possibilità di mangiare liberamente l’erba fresca all’aperto. Infine, per ciò che riguarda il pesce, quello migliore da cucinare, e da servire a tavola, durante il freddo inverno, è il polpo ma anche le alici, la spigola, le seppie, lo sgombro e l’orata.