Elisa Isoardi ancora lontana dalla tv: “Potrebbe essere occasione di costruzione”

Elisa Isoardi non ha ancora ricevuto l’okay per tornare in tv. La sua La prova del cuoco ha chiuso i battenti prima della sua partecipazione a Ballando con le Stelle 2020 e non si sa quando riprenderà il via. La conduttrice però non manifesta alcuna preoccupazione in merito, anzi sta cercando di guardare le cose da un punto di vista positivo.

In realtà i fan di Elisa Isoardi per ora sono più concentrati sulla sua vita sentimentale rispetto che sulla carriera televisiva. In molti si chiedono infatti se abbia trovato un nuovo amore, dopo aver sottolineato più volte che lei e Raimondo Todaro sono solo amici.

Elisa Isoardi in standby: “Dobbiamo vedere come vanno le cose”

La Prova del Cuoco non è ancora tornato in tv e questo mette in stanby la padrona di casa Elisa Isoardi. Tempo di parlare di progetti futuri per la cara conduttrice, che durante la sua esperienza nel reality di Milly Carlucci è riuscita a conquistare una grossa fetta di pubblico italiano. “Vista la situazione sanitaria, è ancora tutto in alto mare”, ha detto a Sorrisi, “dobbiamo vedere come vanno le cose”. L’ex concorrente quindi ha scelto di non sbilanciarsi troppo su quanto accadrà nei prossimi mesi. La tramissione potrebbe ritornare sul piccolo schermo della Rai prima del previsto, oppure mettere in atto altre dinamiche per il suo palinsesto.

“Per chi fa il mio lavoro quando non sei sotto i riflettori allora sei in un ‘periodo basso’. Invece se lo guardi da un altro punto di vista potrebbe essere un’occasione di costruzione”, ha aggiunto. Per Elisa Isoardi non è semplice stare lontano dalla televisione, ma si sforza di mantenere un punto di vista positivo. Ancora mistero invece sulla sua attuale vita sentimentale. “Sono in fase di ‘ricezione e ascolto’ anche da questo punto di vista”, ha sottolineato, “chissà. E quando uno è prospettivo e ricettivo poi le cose arrivano”. Punto interrogativo quindi sulla possibilità che al suo fianco ci sia già un fidanzato o una persona speciale.