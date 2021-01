I segni più insolenti e sgarbati dello zodiaco: ecco quali sono

Nessuno ama sentirsi chiamare maleducato o sgarbato ma è inevitabile che se esistono queste definizioni è perchè le persone insolenti fanno parte della società, sebbene a volte riescano a “giustificare” quest’indole in modo solitamente un po’ debole. Non tutti i rappresentanti di questa categorie infatti lo sono alla stessa maniera, ma rappresentano profili molto diversificati gli uni dagli altri. Solitamente fanno parte di questa categoria di segni zodiacali:

Scorpione

Solitamente lo Scorpione riesce a gestire abilmente i rapporti umani, sebbene sia molto stringente in tal senso. Le cose peggiorano quando una determinata situazione gli si ritorce contro e quando decide di inimicarsi qualcuno perde l’apparente signorilità e diventa decisamente caustico e sgarbato.

Sagittario

In maniera quasi analoga, anche Sagittario non riesce, e probabilmente non è intenzionato ad apparire sempre educato e dotato di tatto, sopratutto quando un proprio interesse viene messo a rischio: in questo caso non lesina parole anche pesanti e modi offensivi pur di rendere chiaro il proprio disappunto.

Bilancia

Il modo di essere insolenti scelto dalla Bilancia rispecchia il carattere molto pacato ed equilibrato, tratti che non riescono a “nascondere” un animo anche decisamente sfacciato, sopratutto quando non riescono a comprendere determinati modi di fare. Ecco perchè pur non urlando, Bilancia riesce a rientrare in questa lista: le sue parole a volte riescono a fare più male di uno schiaffo.

Gemelli

L’impulso e la complessità dei Gemelli è tangibile quando si tratta di esprimere la propria opinione, visto che a seconda dell’umore del momento agirà di conseguenza senza “filtri”. Ecco perchè rientrano in lista, riescono ad apparire maleducati perchè non sanno “misurare” le loro parole.