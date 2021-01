L’Isola dei Famosi 2021 prenderà presto il volo sul prime-time di Canale 5. Gli appassionati di reality sono a caccia di qualsiasi informazione sul programma che quest’anno verrà condotto da Ilary Blasi. In queste ultime settimane si è discusso a lungo sulla possibilità che lo show prendesse il via in Italia e non in Honduras, location scelta per tutte le scorse edizioni.

In realtà le voci dell’ultimo momento sembrano confermare che L’Isola dei Famosi 2021 potrà contare ancora sulle bellezze estere, nonostante l’emergenza sanitaria ancora in corso. Quando ci sarà invece in tv e dove andranno i Naufraghi?

L’Isola dei Famosi 2021, quando in tv?

Sono ancora in corso i preparativi per L’Isola dei Famosi 2021: anche quest’anno potremo contare su diversi protagonisti, pronti a sfidarsi fra vita selvaggia e difficoltà relazionali. Anche se la formula rimarrà la stessa, le novità non mancheranno in questa nuova edizione. A partire dalla presenza della Blasi, che come sappiamo sostituirà la conduttrice storica Alessia Marcuzzi. La prima news riguarda infatti la location. Dopo aver discusso a lungo sul posto adatto in cui fare vivere i Naufraghi, la produzione aveva scelto di puntare sulle Canarie, salvo poi confermare le Honduras. Per ora si tratta di voci di corridoio, che potrebbero variare nelle prossime settimane.

Per diversi mesi si è temuto che il reality di Mediaset non andasse in onda. La pandemia continua a colpire tutto il mondo e ha già cambiato le carte in tavola per il mondo dello spettacolo in generale. La rete del Biscione però ha deciso di confermare la trasmissione: L’Isola dei Famosi 2021 andrà in onda subito dopo la fine del Gf Vip 5 di Alfonso Signorini, che in base ai rumors dovrebbe terminare a fine febbraio. Questo sposta la messa in onda verso l’8 marzo o al più tardi il successivo 15 marzo, ovvero poco dopo la data di inizio di Sanremo 2021.