Now you see me – I maghi del crimine: trama, trailer e cast del film

Now you see me – I maghi del crimine è il film che Italia 1 propone per la sua prima serata di oggi, martedì 5 gennaio 2021. La pellicola è diretta da Louis Leterrier e appartiene al genere poliziesco. Il titolo originale è Now You See Me, mentre la messa in onda è prevista per le 21:20 circa.

La trama di Now you see me – I maghi del crimine ruota attorno a un gruppo di maghi che grazie ad un numero di magia rimangono coinvolti in una portentosa e misteriosa rapina in una banca. Scopriamo di seguito gli altri dettagli, il trailer in italiano e il cast completo.

Now you see me – I maghi del crimine, la trama

Un gruppo di maghi riceve dei tarocchi da parte di una persona misteriosa che li invita a seguire alcuni indizi presenti sui tarocchi. I quattro si ritrovano presto in un locale abbandonato dove trovano degli ologrammi che permetteranno loro di fare dei numeri di magia molto complicati. L’anno successivo, i maghi sono ormai conosciuti come I Quattro Cavalieri: durante uno spettacolo di magia fanno piovere 3 milioni di euro sul pubblico, dopo aver teletrasportato un uomo presente nel caveau della sua banca a Parigi.

L’FBI e l’Interpol uniscono presto le forze per riuscire a scoprire il mistero e risolvere il caso. Mentre il gruppo viene rilasciato,un ex mago smaschera i quattro: in realtà non hanno utilizzato la magia ma hanno usato un trucco per nascondere una rapina fatta alcune settimane prima. La trama di Now You See Mee – I maghi del crimine ci svela che alla fine uno dei quattro protagonisti svelerà il piano degli ex complici.

Now you see me – I maghi del crimine, il cast completo

Il cast di Now You See Me – I Maghi del Crimine troviamo Jesse Eisenberg nei panni di J Daniel Atlas; Dave Franco in quelli di Jack Wilder; Isla Fisher nel ruolo di Henley Reeves e Woody Harrelson in quello di Merritt McKinney. Al loro fianco troveremo Morgan Freeman per il personaggio di Thaddeus Bradley e Mark Ruffalo per quello di Dylan Rhodes. Sono presenti inoltre gli attori: Melanie Laurent (Alma Dray); Michael Caine (Arthur Tressler); Michael Kelly (Agente Fuller); Common (Evans); David Warshofsky (Cowan); José Garcia (Etienne Forcier); Jessica Lindsey (Hermia); Caitriona Balfe (Jasmine Tressler) e Stephanie Honoré (Atlas groupie).