Diretta Gol – Le partite più importanti del 6 Gennaio: nel giorno dell’Epifania tradizionale turno di Serie A. Il campionato italiano non è l’unico in Europa a giocare in questa data: c’è anche la Ligue1 francese. Nelle altre nazioni spazio alle coppe: in Inghilterra c’è la semifinale di EFL Cup, mentre in Spagna si gioca uno dei turni preliminari di Copa del Rey, nonché un recupero di campionato di fondamentale importanza. Vi presentiamo le tre partite più importanti del turno e un elenco di 10 gare di cartello tutte da seguire.

Diretta Gol Serie A – Milan vs Juventus

La partita non ha bisogno di presentazioni: è una delle partite più importanti del campionato, tanto più che quest’anno i rossoneri contendono alla Juventus il titolo di campione d’Italia. Il Milan è primo in classifica e arriva dalla vittoria esterna contro il Benevento, mentre la Juventus è quinta a dieci punti di distanza dai rossoneri. La gara dirà molto di più sulle ambizioni di entrambe in questa stagione.

Il Barcelona recupera la sfida contro il Bilbao prevista originariamente per il 20 Settembre scorso, seconda giornata di campionato, e rinviata per gli impegni internazionali terminati tardi dei blaugrana. La formazione allenata da Koeman è in ritardo in classifica: quinta a dieci punti dalla vetta dove si trova l’Atletico Madrid, si trova ad affrontare una partita storicamente difficile e molto sentita. Lo stadio dei baschi, però, senza pubblico fa meno paura.

Altro derby di Manchester nella semifinale di EFL Cup, la Coppa di Lega inglese che proclama il suo vincitore nella seconda metà di Febbraio. Solskjaer e Guardiola si ritrovano alla penultima sfida della competizione, che per quest’anno prevede l’eliminazione diretta a differenza delle classiche gare di andata e ritorno delle scorse stagioni. Il calendario compresso dalle conseguenze della pandemia ha eliminato una gara. Sfida equilibratissima ed impronosticabile.

Diretta Gol – Le 10 Top Sfide del 6 Gennaio

Serie A Milan-Juventus

Serie A Lazio-Fiorentina

Serie A Sampdoria-Inter

Serie A Torino – Verona

Liga Athletic Bilbao – Barcelona

EFL Cup Manchester United – Manchester City

Ligue 1 Lyon – Lens

Ligue 1 Olympique Marsiglia – Montpellier

Ligue 1 Saint-Etienne – PSG

Ligue 1 Nantes – Rennes