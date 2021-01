Quali sono i segni zodiacali che non accettano mai le sconfitte? Scoprilo con questa lista

Non c’è nulla di peggio, almeno in teoria, di trovarsi di fronte a persone che non riescono o non vogliono ammettere di avere torto anche di fronte all’evidenza, anche se le motivazioni che conducono a questo comportamento sono solitamente svariate, e non sempre riconducibili ad un ego smisurato. Esistono infatti diverse categorie di persone che anche solo per principio non potrebbero ammettere una sconfitta o di avere torto, solitamente queste fanno parte di questi segni zodiacali.

Capricorno

Sono estremamente competitivi anche se la posta in palio non è nulla di tangibile ma un’eventuale sconfitta “tangibile” può mandarli letteralmente in crisi, anche se non lo ammetterebbero mai apertamente. Chi ha a che fare con loro impara presto a conoscere questa particolare caratteristica.

Leone

Apparentemente più “morbidi”, in realtà quando ammettono un errore o di essere dalla parte del torto tendono a non dare alcuna soddisfazione all’interlocutore. Hanno standard molto alti anche se a loro sembra importare relativamente dare il massimo, ma sembra più importante dimostrarlo.

Toro

Un segno ambizioso che punta sempre al massimo, e che solitamente riesce ad avere grande ascendente sulle persone che hanno accanto, fungendo così da motivatori veri e propri anche in modo “automatico”. Tuttavia questo atteggiamento può portare ad un lieve distacco dalla realtà, ecco perchè sono così restii ad ammettere una sconfitta.

Vergine

Un altro profilo estremamente orgoglioso ma anche parzialmente “ottuso”: condividono con il Leone la capacità di non dare soddisfazione semplicemente perchè delegano le colpe ad altri fattori, qualora è obiettivamente chiaro una loro disfatta.