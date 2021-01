Le donne più equilibrate dello zodiaco: scopri se c’è il tuo segno

Nel mondo frenetico e sempre in movimento, anche dal punto di vista delle idee, è diventato piuttosto complicato trovare persone che riescono a mantenere una certa coerenza ed equilibrio. Ecco perchè siamo naturalmente attratti da chi mette in mostra un atteggiamento definibile per l’appunto equilibrato e che non cambia in maniera molto repentina e/o ingiustificata. Le donne spesso sono considerate più equilibrate sotto alcuni aspetti, mentre difettano in altri. Scopriamo i segni femminili che maggiormente possiedono questo tratto.

Bilancia

Non è un caso che la Bilancia, che rappresenta il concetto stesso di equilibrio, sia presente in lista: ogni situazione e contesto viene preso ad esame in maniera prosaica, razionale e sopratutto calma. I suoi giudizi non sono mai dettati dall’istinto anche se questo potrebbe tediare qualche interlocutore.

Sagittario

Uno dei tratti distintivi della donna Sagittario è la capacità di prendere singolarmente ogni situazione ed esaminarla, nonchè giudicarla, senza l’influenza altrui: la Sagittario infatti possiede una capacità di concentrazione sopra la media ed è proprio questo tratto che la rende così equilibrata ed affidabile nei giudizi.

Toro

Seppur un po’ incoerente (sopratutto nei giudizi) è uno dei segni più equilibrati dell’universo femminile. Paradossalmente, visto che la controparte maschile è praticamente l’opposto di questo tratto, la Toro è una eccellente confidente e un’amica fidata che non dirà mai quello che una persona vuol sentire ma semplicemente la verità, basata ovviamente sul giudizio personale ma mai dall’impulso.

Gemelli

La situazione della Gemelli è particolare, dato che possiede una personalità complessa, a tratti indecifrabile, ma a suo modo riesce ad essere molto equilibrata, anche la Gemelli va comunuqe capita prima di essere giudicata. Alcuni atteggiamenti appaiono totalmente incoerenti eppure difficilmente si sbilancia in un giudizio.