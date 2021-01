Oroscopo Paolo Fox domani – sabato 9 gennaio 2021 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 9 gennaio 2021. La prima settimana del nuovo anno è passata in un soffio ed eccoci arrivati già al weekend. Quali novità riserveranno le stelle ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Giornata turbolenta per l’Ariete, il Toro potrebbe avere una crisi lavorativa. I Gemelli dovranno ritrovare l’ottimismo di sempre, mentre per il Cancro ci sarà il bisogno di un chiarimento in amore. Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Ariete

Domani e domenica saranno due giorni alquanto burrascosi in amore. Con Venere in quadratura non si scherza! Nel weekend potrebbe tirare aria di bufera e forse sarai proprio tu a voler chiarire qualcosa. Nonostante le beghe sentimentali, non dovrai perdere di vista i tuoi obiettivi professionali. Ricordati che la prossima primavera potrà offrire qualcosa di importante, specialmente per chi lavoro in proprio e per chi vorrà prendere una decisione radicale.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 9 gennaio 2021: Toro

Domani potresti vivere una piccola crisi lavorativa. In questo momento i problemi sono tanti. Ci sarà chi vorrebbe realizzare dei progetti a cui pensa da tempo, ma non ha i soldi sufficienti e chi sarà stufo di ripetere ogni giorno sempre le stesse attività. Qualcuno, invece, sarà in apprensione, perché non è certo che il proprio lavoro durerà a lungo. Attenzione, perché questa enorme agitazione potrebbe riversarsi in amore e sfociare in un tradimento!

Oroscopo domani sabato 9 gennaio 2021: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà la giornata più adatta per cominciare a recuperare ottimismo e motivazione. Dovresti lasciare alle spalle le difficoltà dell’ultimo anno e concentrarti, piuttosto, sul tuo futuro, perché sarai davvero roseo. A febbraio avrai una schiera di alleati astrali di tutto rispetto, accanto a Giove e Saturno, e se non ti metterai in gioco, sarebbe uno spreco imperdonabile. Recupera la tua innata positività!

Previsioni domani sabato 9 gennaio 2021: Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani o domenica sentirai la necessità di confrontarti in maniera schietta e onesta al partner. In questo momento non sei più disposto a stare male. Vuoi vivere un 2021 più sereno di come hai passato l’anno scorso e, considerato il fatto che Saturno non è più in opposizione, avrai tutte le carte in regola per farlo! Non hai più paura di dire quello che pensi, anche se comporterà un cambiamento nella coppia.

