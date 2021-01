Maria de Filippi e quella strana “malattia”: ecco di cosa soffre la conduttrice televisiva

Oggi è una giornata molto importante perchè finalmente torna in tv C’è Posta per te e chiaramente non potevamo non fare qualche articolo sulla mitica Maria de Filippi. La conduttrice della trasmissione anche questa sera sarà in prima persona a portare avanti C’è posta per te ma qualche tempo ha voluto raccontare un proprio segreto.

Maria De Filippi è malata. Secondo quanto riportano diversi giornali infatti la conduttrice televisiva soffre di ipocondria. Si tratta di una malattia che colpisce il 7% della popolazione mondiale ed in Italia vi sono circa 5 milioni di persone ipocondriache.

L’ipocondria è un atteggiamento psichico che è caratterizzato da una costante ed eccessiva apprensione per la salute personale. Diventa anche una forma molto ansiosa ed ossessiva nella ricerca di malattie e soprattutto nel voler sempre sopravvalutare i minimi disturbi.