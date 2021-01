Oroscopo Settimanale – Le donne che non sanno mentire dello zodiaco: ecco quali sono

Tutti diciamo bugie, anzi chi dice di non mentire mai, ha detto almeno una bugia. Questa. Nonostante infatti esistono persone particolarmente tendenti alla bugia, nessuno è totalmente esente dal dire menzogne, anche le cosiddette bugie bianche, quelle “a fin di bene”. Esaminando l’universo femminile, tuttavia è possibile riscontrare alcuni ben definiti profili caratteriali che hanno maggiori difficoltà a mentire: ecco quali sono.

Toro

Detesta le bugie, che sono l’antitesi del modo di pensare relativo alla donna Toro che alla stessa maniera non ama i sotterfugi, e contrasta i bugiardi battendoli con l’arma della logica e del ragionamento.

Cancro

Anche la donna Cancro detesta l’uso delle menzogne essendo incompatibili con il proprio carattere, per mentire anche quando “necessario” devono praticamente impegnarsi molto: in questi casi non sono comunque dei bugiardi credibili e vengono “sgamati” molto facilmente.

Acquario

L’Acquario semplicemente non capisce perchè dovrebbe far ampio uso delle menzogne, che solitamente non aiutano alcuna situazione che sono disposte ad affrontare: sanno che in quasi tutti i casi sono controproducenti e sopratutto non compatibili con la loro visione del mondo, fin troppo ottimistica e positiva.

Pesci

Troppo sensibili e spontanee, oltre che empatiche, per tollerare le bugie: la donna Pesci proprio perchè riesce naturalmente a mettersi nei panni della persona “raggirata” e sanno quanto una menzogna può ferire. Ecco perchè preferiscono dire sempre la verità anche se fa “male”.