Oroscopo Settimanale – Le donne più loquaci dello zodiaco: ecco quali sono

Un vecchio luogo comune vede come proprio le donne come le “chiacchierone” per eccellenza, tra i generi: anche se si tratta per l’appunto di uno stereotipo è innegabile che alcuni profili femminili siano estremamente loquaci fino a diventare fastidiosi in alcuni contesti. Essendo parte della personalità, è anche possibile fare una vera e propria lista delle donne più chiacchierone dello zodiaco.

Gemelli

Tutt’altro che sintetiche, le Gemelli sfruttano al massimo (e anche oltre) il dono della parola, che viene messo in grande evidenza in tutte le situazioni: nonostante siano padroni di ogni tipo di dialogo e potrebbero essere più sintetiche, non vedono perchè dovrebbero esserlo. Ogni pensiero viene convertito in parola.

Leone

Non troppo dissimile la donna Leone che finisce anche nel “cacciarsi nei guai” per parlare troppo, visto che non è raro vederla spettegolare in maniera veramente troppo evidente, ed è solita esprimere in maniera molto eloquente il proprio punto di vista anche se non espressamente richiesto.

Toro

Più cauta, quando necessario sa come misurare le parole e quindi quando è opportuno il silenzio, ma si trova molto a suo agio nel parlare, attività che sfrutta anche per limitare un carattere fortemente impulsivo, se non addirittura nervoso.

Ariete

Molto loquaci anche le Ariete che invece sono molto più “incontrollabili” quando parlano anche scelgono accurtamente il contenuto delle proprie “chiacchiere”. Con le parole riescono ad imporre con successo le idee che le contraddistinguono, anzi sono una componente fondamentale per completare il carattere forte, quasi autoritario delle donne nate sotto questo segno.