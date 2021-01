Ricetta torta di carote cotte: semplice e gustosa scopri come farla qui

Ricetta torta di carote cotte – La torta di carote cotte è un ‘ottima torta gustosa e saporita. Farla è semplicissimo ed è una torta questa che riesce a tutti. Inoltre la torta di carote cotta è anche un dolce non troppo grasso, quindi è perfetto per accompagnare un te pomeridiano o per colazione.

Ricetta torta di carote cotte – INGREDIENTI

300 g di farina

50 g di fecola di patate

2 uova

100 g di mandorle

180 g di zucchero

100 ml di latte

80 ml di olio di semi

una bustina di lievito per dolci

zucchero a velo

Ricetta torta di carote cotte – PREPARAZIONE

Pulite le carote e fatele a pezzetti e cuocetele per venti minuti. Fate colore e schiacciatele per bene così da ridurla in purea. Tritate le mandorle in farina con poco zucchero.

Montate le uova con lo zucchero, poi unite il latte e l’olio. Aggiungete poi la farina, la fecole e le mandorle. Montate bene ed infine aggiungete la bustina di lievito.

Imburrate ed infarinate una tortiera da 24 centimetri e cuocete in forno caldo a 160° per45 minuti.