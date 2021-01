Oroscopo Branko – settimana dall’11 al 17 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco l’oroscopo di Branko per la settimana che va dall’11 al 17 gennaio 2021. Mentre il weekend sta per finire, un altro lunedì è dietro l’angolo. Quali novità riserverà ai segni zodiacali? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche dedicate a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana. Se, invece, vuoi sapere cosa succederà lunedì, dai un’occhiata all’oroscopo di Branko per domani, dedicato ai primi 4 segni, ai 4 segni di mezzo e agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con una Luna particolarmente ambiziosa, lunedì prossimo. Giovedì sarà importante cercarsi nuovi alleati che sappiano aiutarti nel lavoro, ma già venerdì ne potresti trovare qualcuno!

Toro

Martedì sarà una giornata particolarmente proficua: potrebbero spuntare contatti interessanti all’estero. Mercoledì una bellissima Luna darà nuovo slancio alle questioni di cuore, mentre sabato qualche amico fidato ti darà una grossa mano.

Gemelli

Martedì potresti dover affrontare un confronto che si rivelerà molto utile ed efficace. Giovedì servirà cautela, perché potresti sentire sulle spalle parecchi carichi. Finirai la tua settimana con una domenica all’insegna del relax e del silenzio.

Cancro

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà con un lunedì mattina molto produttivo. Già martedì, però, potrebbe emergere una profonda inquietudine: fai attenzione! Per fortuna sabato una Luna sexy rischiarerà la tua serata.

Leone

Martedì scoprirai di essere stimato da più persone intorno a te, mentre giovedì qualche Leone dovrà fare i conti con un ex. Venerdì, se sarai in difficoltà, potrai contare sul sostegno della tua famiglia.

Vergine

Martedì sarai messo con le spalle al muro: dovrai scegliere tra lavoro e amore. Mercoledì qualche single potrebbe vivere un vero e proprio colpo di fulmine, mentre sabato ci sarà da discutere una questione importante con qualche socio.

Bilancia

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana inizierà in maniera proficua. Lunedì, infatti, potrai stabilire alcune relazioni che torneranno utili in futuro. Mercoledì dovresti staccare la spina e concederti una pausa dai problemi pratici, mentre giovedì toccherai con mano la tua rinascita.

Scorpione

Martedì dei cari amici sapranno venire in tuo soccorso, mentre mercoledì potresti ricevere una notizia che aspettavi da tempo. Sabato una romantica Venere riporterà l’amore in auge: ti aspetta un fine settimana da film!

Sagittario

Lunedì avrai un’iniziativa di lavoro importante e già martedì potresti andare in banca per discutere di investimenti. Preparati a un novilunio particolarmente fruttuoso, mercoledì, che potrà regalarti soldi in più.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà con l’amore in primo piano. Lunedì molte coppie ritroveranno una bella intesa, mentre mercoledì ci sarà un novilunio che permetterà la tua rinascita. Giovedì, invece, sarà una giornata interessante per gli affari.

Acquario

Occhio a martedì, perché dovresti tenere la tua irrequietezza sotto controllo, mercoledì le stelle ti inviteranno a fermarti per fare un po’ di autoanalisi. Con le idee più chiare, venerdì sarai pronto per percorrere una strada nuova.

Pesci

Preparati a un incontro speciale martedì prossimo, mercoledì potrai goderti una serata romantica e tenera come non accadeva da tempo. Venerdì, invece, qualche sogno potrebbe trasformarsi in realtà.