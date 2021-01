Oroscopo Paolo Fox – settimana dall’11 al 17 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle il weekend e ci prepariamo ad affrontare una nuova settimana. Partirà con il piede giusto? Alti e bassi in amore per l’Ariete e la Bilancia, il Toro e il Leone dovranno risolvere alcuni problemi pratici. Nuove opportunità di lavoro per il Sagittario. Se vuoi saperne di più, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni dello zodiaco. Se, invece, vuoi scoprire come sarà la giornata di lunedì, dai uno sguardo all’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai primi 4 segni, ai 4 segni centrali e agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana avrà alti e bassi in amore da dover gestire al meglio. Intorno a mercoledì potrebbero nascere alcuni momenti di tensione con il partner che ti metteranno alle strette: è il momento di fare chiarezza! Non sarai tu ad aver perso un po’ di coinvolgimento? Nel lavoro ci sarà una bella rimonta, soprattutto nella seconda parte della settimana. Chi vorrà fare proposte o richieste, dovrebbe muoversi in quei giorni.

Toro

Nei mesi scorsi l’amore è stato oscurato da molte polemiche e discussioni. Per fortuna, d’ora in poi Venere verrà in soccorso e darà una grossa mano a recuperare l’armonia. Chi nel 2020 si è separato, dovrà fare lo sforza di mollare il passato e voltare pagina. Nel lavoro sarà necessario fare alcune scelte. Potrai fare una richiesta tra martedì e mercoledì, nel frattempo sii più oculato nelle spese.

Gemelli

I primi due mesi del 2021 saranno molto promettenti per l’amore. I cuori solitari dovranno mettersi in gioco, perché potrebbero imbattersi in un incontro interessante o, chissà, in una vecchia fiamma. L’importante sarà ritrovare la fiducia! Anche sul fronte lavorativo gennaio e febbraio potranno offrirti opportunità ghiotte, anche se molto dipenderà dalla tua situazione attuale, dal tipo di impiego, dall’età e dalle circostanze esterne.

Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà abbastanza delicata per l’amore. Dovrai tenerti alla larga da chi in passato ti ha fatto stare male. Se una relazione sta per cominciare, pretendi le garanzie di cui hai bisogno e non accettare compromessi di nessun tipo! Nel lavoro ci sono ancora tante difficoltà da superare, ma non avendo più grandi pianeti contrari, sarà molto più facile recuperare.

Leone

Sono giorni complicati per l’amore. Stai facendo di tutto per non soffrire, per cui sei piuttosto restio a metterti in gioco. In questo periodo è probabile che molti Leone single preferiscano restarsene per conto proprio. Anche nel lavoro le cose non andranno bene. Ogni prossima mossa andrà ponderata con cura e sarà facile ritrovarsi a doversi difendere, a doversi fare la proprie ragioni con una certa forza.

Vergine

Con Venere in ottima posizione l‘amore potrà tornare in auge. Stai ritrovando fiducia e voglia di lasciarti andare alle emozioni. Nei prossimi giorni i cuori solitari potranno fare incontri interessanti. Molto bene anche il lavoro. Ciò che più conta d’ora in poi sarà conservare le conquiste fatte nel 2020.

Bilancia

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà caratterizzata da un tuo saliscendi emotivo. In questo momento avverti maggiore serenità in amore, eppure di tanto in tanto sei ancora colto da attimi di sconforto. Intorno a metà settimana potrebbe spuntare una persona che scombussolerà il tuo equilibrio. Anche nel lavoro le cose stanno per cambiare. Sati cominciando a sbarazzarti dell’ansia che ti ha perseguitato fino a poche settimane fa, ma senti ancora il bisogno di qualche conferma in più. Vedrai che arriverà presto!

Scorpione

Dovrai sforzarti di mantenere il controllo delle tue emozioni in amore. In particolar modo nei giorni tra mercoledì e venerdì ti converrà contare fino a tre prima di aprire bocca. Insomma, ancora molte incertezze nella sfera sentimentale, ma con Venere in aspetto favorevole le possibilità di recuperare non mancheranno. Anche sul lavoro non mancheranno le preoccupazioni, specialmente per chi sta affrontando una questione legale piuttosto delicata. Meglio avere prudenza.

Sagittario

In amore stai raccogliendo ancora i frutti del passaggio di Venere nel tuo segno. Più di un Sagittario potrebbe aver già conosciuto qualcuno di interessante, ma sarà importante non cadere sempre negli stessi sbagli. Evita chi non è in grado di seguirti! Sul lavoro sarai sostenuto da un cielo molto promettente. Aspettati qualcosa di nuovo verso metà settimana.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana sarà molta interessante per l’amore. Non potrebbe essere altrimenti con Venere nel tuo cielo! Stacca la spina dal lavoro e ritaglia più spazio per la vita sentimentale. L’importante sarà stare alla larga da chi non merita la tua fiducia. Sul fronte lavorativo servirà ancora un po’ di pazienza, ma i guadagni che desideri da tempo arriveranno! Chi vorrà fare una proposta, potrà muoversi a metà settimana.

Acquario

In amore assisterai a stravolgimenti significativi entro febbraio. Chissà che non t’imbatta in un incontro particolare molto presto! Nel lavoro con Giove e Saturno potrai aspettarti grandi cose, ma dovrai pazientare ancora un po’. L’imperativo sarà, comunque, accogliere ogni novità senza aver paura.

Pesci

Venere in aspetto favorevole ti incoraggerà a dare nuovamente fiducia all’amore, a buttarti alle spalle le delusioni passate. Chi è solo da tempo dovrebbe ritrovare il coraggio di mettersi in gioco. Per quel che riguarda il lavoro stai vivendo un periodo di recupero, grazie a Mercurio in buon aspetto. Non avrai novità eclatanti, ma qualcosa si muoverà nei prossimi mesi. Occhio alle spese!