Quanto riso mangiare per non ingrassare? La risposta dell’esperto

Il riso è un alimento molto apprezzato. Parte della storia umana datempo immemore, viene spesso scelto al posto della pasta pensando che sia un’alternativa migliore per non ingrassare. Cosa c’è di vero? Quanto riso è meglio mangiare per non ingrassare? Nelle prossime righe di questo articolo, rispondiamo assieme a queste domande.

Quanto riso mangiare?

Non c’è una risposta univoca alla domanda “Quanto riso mangiare per non ingrassare?”. Tutto, infatti, dipende dalle esigenze della singola persona, che deve essere seguita da un nutrizionista. Sulla base del peso di partenza e degli obiettivi, il professionista valuta le quantità migliori da consigliare al paziente.

Attenzione: nel momento in cui si parla di dieta caratterizzata dalla presenza di riso, non si inquadra certo un regime esclusivamente orientato verso questo alimento. Non dimentichiamo infatti che, per essere salutare, una dieta deve essere il più possibile varia. Questo significa che, a seconda della situazione, nel piano alimentare saranno presenti anche altre fonti di carboidrati, finanche la pasta (che non deve assolutamente essere demonizzata).

Come già detto, sono tante le condizioni da considerare quando si parla della giusta dose di riso. Si parla non solo di peso, ma anche di età e di attitudine all’attività fisica. Nei casi in cui non si ha a che fare con patologie, un punto di riferimento utile prevede circa 80 grammi a porzione.

Quando si parla di dieta con il riso, un doveroso cenno deve esere dedicato alle diverse tipologie di questo alimento. Si può acquistare riso brillato, caratterizzato dall’utilizzo di chicchi raffinati, ma anche quello integrale. In questo caso, come dice la parola stessa, si impiega il riso nella sua interezza. Alla luce di ciò, si ha a che fare con un alimento molto più completo. Non a caso, quando si parla dei benefici del riso integrale, si inquadra la ricchezza in fibre. Questi nutrienti sono importantissimi. Soprattutto quelle solubili, favoriscono l’efficienza dell’intestino, con ovvi vantaggi per il peso.

Concludiamo rammentando che, per abbassare l’indice glicemico del riso, una buona idea può essere quella di aggiungere a questo alimento delle verdure, possibilmente cotte al vapore.