Ricetta Pollo alla birra con olive: ecco un piatto leggero e gustoso

Ricetta Pollo alla birra con olive – Il pollo piace quasi a tutti ed è una delle carni bianche più consumate e mangiate. Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per cucinarlo ed allora ecco per voi la ricetta del pollo alla birra con le olive. Preparare questo piatto è facile e veloce. Vediamo come realizzarla.

Ricetta Pollo alla birra con olive – INGREDIENTI

un pollo intero a pezzi

una cipolla bianca piccola

2 rametti di rosmarino

300 ml di birra

olive verdi e nere

olio evo

sale e pepe q. b.

Ricetta Pollo alla birra con olive – PREPARAZIONE

In una casseruola scaldate due cucchiai di olio evo e mettete il pollo a pezzi a rosolare. Fateli rosolare su tutti i lati, quando sono ben dorati unite la cipolla tagliata e pezzettini sottili sottili. Unite anche il rosmarino e fate insaporire. Dopo cinque minuti di cottura versate la birra e fate cuocere per una mezz’ora e mescolate di tanto in tanto. A cottura ultimata aggiungete le olive tagliate a pezzettini. Togliete il coperchio e fate cuocere così che il sugo diventi una crema.

Il vostro pollo è pronto per essere servito.