Oroscopo di oggi – lunedì 11 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi lunedì 11 gennaio 2021. Una nuova settimana è appena iniziata. Partirà con il piede giusto? L’Ariete avrà una bella energia, mentre i gemelli e la Vergine dovranno fare i conti con una grande stanchezza. Lo Scorpione e i Pesci potranno recuperare in amore. Se vuoi saperne di più, dai uno sguardo al seguente oroscopo di oggi. Se, invece, vuoi scoprire quali segni saranno favoriti dalle stelle, leggi l’oroscopo e la classifica di lunedì.

Oroscopo di oggi lunedì 11 gennaio 2021: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi avrai una bella energia, Ti sentirai motivato e deciso a raggiungere traguardi professionali importanti. In amore potrebbero esserci delle difficoltà, forse un distacco da colmare. Leone: fronteggiare molti pianeti in opposizione non è da tutti i giorni, te ne sati accorgendo sempre di più. Si preannuncia un’altra giornata faticosa. Forse non tutti i tuoi meriti verranno riconosciuti. Sagittario: la Luna sarà ancora nel tuo segno, anche se per metà giornata. Poco male! Con la schiera di alleati a favore arriveranno presto nuove opportunità da cogliere al volo.

Oroscopo di oggi lunedì 11 gennaio 2021: segni di aria

Gemelli: potresti cominciare la giornata con un po’ di stanchezza. Qualcosa non va, alcune relazioni ti stanno affaticando parecchio. Per fortuna Mercurio in ottimo aspetto dà una marcia in più agli affari e ai nuovi progetti. Bilancia: stai risalendo la china a poco a poco. Finalmente senti di aver ritrovato la forza e più fiducia nel futuro, ma manca ancora una direzione chiara da seguire. Acquario: avrai il sentore dell’imminente cambiamento che arriverà. Le stelle ti incoraggeranno ad accoglierlo, senza fare resistenza. Entro febbraio potrebbe concretizzarsi qualcosa che credevi impossibile.

Oroscopo di oggi lunedì 11 gennaio 2021: segni di terra

Toro: Secondo l’oroscopo di oggi sarai in apprensione per la tua situazione lavorative e finanziaria. Giove e Saturno in aspetto contrario non ti stanno rendendo la vita facile! Per fortuna in amore potrai contare su una bellissima Venere. Vergine: la tua giornata comincerà con un leggero calo fisico e si concluderà con una grande stanchezza. Un rapporto non sta funzionando, c’è qualcosa di poco chiaro che ti procura del malessere. Capricorno: Venere nel segno significa desiderio di più stabilità affettiva, la possibilità di fare progetti di coppia importanti, ma anche nuovi incontri e riavvicinamenti. Non approfittarne, sarebbe un vero peccato!

Oroscopo di oggi lunedì 11 gennaio 2021: segni di acqua

Cancro: sarà una giornata un po’ particolare dal punto di vista sentimentale. È probabile che dovrai affrontare un chiarimento con il partner, capire cosa non sta funzionando. Scorpione: Venere in bellissima posizione ti inviterà a recuperare la serenità persa nelle ultime settimane. D’ora in avanti sarà possibile riavvicinare una persona, riconciliarsi o fare nuove, intriganti incontri. Pesci: È tempo di fare pace con l’amore, con il partner e soprattutto con il tuo passato. Le stelle ti inviteranno ad andare avanti, perché d’ora in poi sarà possibile riportare l’armonia nella tua vita.