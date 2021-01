Vuoi rimanere in forma? Prova questo semplicissimo esercizio!

Palestre chiuse e necessità di perdere un po’ di peso dopo le Feste di Natale: sono tantissime le persone che si trovano in questa situazione. Per questo, è importante informarsi sulle migliori alternative per allenarsi a casa. Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcune preziosi consigli in merito e, nello specifico, i passi da seguire per fare un esercizio semplice ma super efficace.

Stacco da terra, un esercizio semplicissimo che si può fare tranquillamente a casa

Sono numerosi gli esercizi che si possono fare a casa in questo periodo di restrizioni che prevede le palestre chiuse. In questo novero è possibile includere lo stacco da terra. Come funziona? Ricordiamo innanzitutto che si tratta di un esercizio estremamente completo, che coinvolge parti del corpo come l’interno coscia, la schiena, le gambe e le braccia.

Cosa prevede di preciso? Questo esercizio da fare a casa è molto semplice. Per eseguirlo, è sufficiente piegarsi verso terra mentre si flettono le gambe. Il movimento appena descritto deve essere fatto per prendere in mano un bilanciere posizionato davanti ai piedi. L’esercizio si conclude alzandosi con la schiena dritta mentre si tiene il bilanciere in mano.

Per ottenere risultati, bisogna fare molta attenzione alla posizione dei piedi, che devono essere ben saldi a terra. Cosa dire invece delle braccia? Che devono essere tenute tese. Un doveroso cenno deve essere dedicato al fatto che, oggettivamente, non tutti hanno in casa dei bilancieri.

Come fare, quindi, in questo periodo di palestre chiuse? Ci si può destreggiare comunque! Soprattutto all’inizio, se non si è molto avvezzi all’attività fisica ci si può focalizzare sull’utilizzo di un manico di scopa. In questo modo, si inizia concentrandosi sul movimento, importante tanto quanto il carico ponderale. Se si sbaglia il movimento, infatti, l’esercizio non ha effetto ma può rivelarsi anzi dannoso.

Dopo qualche giorno all’insegna di questo allenamento, al manico di scopa si possono attaccare delle bottiglie di plastica riempite per metà. Man mano che si procede con il workout, si riempiono di più le bottiglie, in modo da aumentare il carico ponderale. Per quanto riguarda le ripetizioni, facciamo presente che 12 al giorno vanno benissimo.

Concludiamo rammentando che, prima di iniziare qualsiasi percorso di allenamento, è opportuno rivolgersi a un personal trainer qualificato.