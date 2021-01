Andrea Cerioli e Arianna presto in tre? Le parole dell’ex tronista di Uomini e Donne

Andrea Cerioli dedica delle dolci parole alla sua compagna Arianna ma quello che sembra trapelare è: la coppia sarà presto in tre? Così l’ex tronista di Uomini e Donne regala un lungo messaggio su Instagram nei confronti della sua fidanzata per festeggiare i due anni insieme.

La coppia nata all’interno del talk show di Maria De Filippi ha fin da subito dimostrato una grandissima alchimia tanto da regalare al pubblico una scelta piena d’amore. Tra di loro una volta fuori dal programma si è instaurato fin da subito un rapporto profondo che li ha spinti alla convivenza dopo poche settimane. Dopo ben due anni però, Andrea Cerioli con le sue parole per Arianna sembra lanciare un’indiscrezione che li vede protagonista di un nuovo possibile arrivo. La ex corteggiatrice è incinta?

Andrea Cerioli e Arianna presto in tre? Le parole dell’ex tronista lasciano dei dubbi

Nella notte di oggi Andrea Cerioli ha deciso di dedicare delle parole importanti e piene di amore nei confronti di Arianna. La loro storia d’amore seguita ormai da due anni da tantissimi fan è diventata virale grazie al loro modo semplice e simpatico di vivere ogni giorno ma anche di come, sono riusciti a condividere le loro giornate con i loro utenti.

Le parole di Andrea Cerioli però, avrebbero lanciato alcuni importanti sospetti nei confronti di una possibile gravidanza da parte di Arianna. Lo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato che: “Ti anticipo, tanto so che finirò di scrivere prima della mezzanotte e non avrò la pazienza di aspettarla. Buon anniversario amore mio, siamo arrivati a due… sono volati eh. Vorrei scrivere un milione di cose, forse le più importanti te le ripeto ogni giorno… sono felice di quello che siamo, che siamo diventati… ti amo tantissimo e ad oggi, ho tutto quello che voglio. Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca ma hai anche dei difetti! Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi. Buon anniversario Amore”.