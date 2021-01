Mascherine anti Covid: ecco quando non servono più a niente

Praticamente un anno è passato da quando abbiamo iniziato a sentir parlare di mascherine per contrastare il contagio da Covid-19. Come ben si sa, ne esistono diverse tipologie. Ci sono le mascherine chirurgiche, ottime quando si tratta di proteggere gli altri dal contagio ma meno efficaci per quel che concerne l’auto protezione, ma anche le ffp2 e le mascherine di stoffa, che dovrebbero essere sempre portate con il filtro. Da citare sono poi le ffp3.

Quando si parla di mascherine, è necessario rammentare l’importanza di cambiarle frequentemente. Inoltre, è bene essere consapevoli di quando arriva il momento in cui una determinata mascherina non serve più a nulla. Nelle prossime righe di questo articolo, puoi trovare alcune specifiche in merito.

Quando la mascherina non serve più a niente?

Come ben sappiamo, le mascherine dovranno essere portato ancora per un po’. Ok, è partita la campagna vaccinale, ma ci vorrà molto per poter parlare di immunità. Per fare la nostra parte nel contenimento dell’emergenza, è molto importante riconoscere un dettaglio davanti al quale si ha la certezza che la mascherina non serve più a niente.

Attenzione: si tratta di un dettaglio non sempre facile da riconoscere. Non dimentichiamo infatti che, anche se è stata indossata per diverse ore, la mascherina può apparire perfettamente integra.

Non bisogna però lasciarsi ingannare in quanto, anche in assenza di danni evidenti, il presidio di protezione individuale che fa ormai parte della nostra quotidianità può rivelarsi assolutamente inefficace, con tutte le conseguenze del caso per quanto riguarda il contagio (ribadiamo, a scanso di equivoci, che il fatto di non avere sintomi non è sinonimo di assenza della malattia).

Di che fattore stiamo parlando di preciso? Del tempo. Nel caso delle mascherine chirurgiche, che in virtù del loro prezzo basso sono quelle più utilizzate, superate le 8 ore è come non averle. Purtroppo tantissime persone non si rendono conto di questa cosa e, dopo aver passato la giornata in ufficio, prendono i mezzi, che anche se meno rispetto al periodo pre Covid comunque affollati sono, come se nulla fosse. Bene, con una mascherina tenuta 8 ore e più, è come salire a viso scoperto. Alla luce di ciò, è il caso di cambiarla o di portare con sé una mascherina ffp2, consigliabile sui mezzi anche per il fatto di garantire protezione non solo a chi la indossa, ma anche alle persone intorno.