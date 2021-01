Ricetta Spaghetti al cartoccio: un primo gustoso e saporito

Ricetta Spaghetti al cartoccio – Cerchiamo sempre nuove ricette, ed oggi vi propongo una ricetta alternativa per preparare dei fantastici e saporiti spaghetti al cartoccio. Realizzarli è molto semplice, ma il risultato e sorprendente. Ecco qui sotto la ricetta per voi.

Ricetta Spaghetti al cartoccio – INGREDIENTI

DOSI PER 4 PERSONE

320 g di spaghetti

15 olive verdi denocciolate

200 g di pomodori pelati

100 g di grana

olio evo

sale

pepe

uno spicchio di aglio

Ricetta Spaghetti al cartoccio – PREPARAZIONE

Tagliate le olive a rondelle, in una padella grande rosolate l’olio e l’aglio, aggiungete poi i pomodori pelati e fate cuocere per una ventina di minuti. Aggiungete le olive in ultimo.

Mettete l’acqua per cuocere gli spaghetti con sale, quando bolle cuocete gli spaghetti per 4 massimo 5 minuti.

Mantecate gli spaghetti nel sugo, aggiungete la grana, aggiustate di sale e pepe. Prendete la carta da forno, ungetela e versate dentro gli spaghetti, avvolgete nell’alluminio e mettete in un ruoto e cuocete in forno a 220° per 10 minuti.