Abbandona inaspettatamente Uomini e Donne Simone Bolognesi, protagonista di queste ultime settimane. Una decisione arrivata dopo tantissimi ripensamenti e che ha lasciato senza parole tutti i fan del programma.

Il cavaliere del trono over si è sempre mostrato al centro dello studio per la sua schiettezza e per il suo carattere forte. Doti che hanno fin da subito conquistato e interessato tantissime dame che, nel corso dei mesi ha avuto la possibilità di conoscere. Dopo diversi mesi però, Simone Bolognesi ha preso una decisione importante e spiega sul suo profilo Instagram la verità sulla sua drastica decisione. Quali sono state le sue affermazioni?

Uomini e Donne, Simone Bolognesi abbandona il parterre maschile

Simone Bolognesi sul suo profilo Instagram ha così affermato l’abbandono dal parterre over: “Ho combattuto, ho stretto i denti, in certe situazioni sono riuscito anche “a strapparmi” qualche sorriso. Ma non è stato facile. Mai, sin dal primo giorno. E chi mi ha seguito ne è consapevole. Una cosa è certa: “Io non ho mai smesso di essere come sono” (evito il termine “me stesso”, perché ho visto abusarne da parte di gente, che neanche sa come si scriva) Chi mi conosce lo sa bene, io sono esattamente quello che si è visto lì”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Simone Bolognesi (@simo_bolognesi)

L’ex cavaliere del trono over ha così continuato: “Questi sette scatti provano a rappresentare in sintesi, questo spezzato durato 4 mesi della mia storia personale. Un capitolo che si era aperto esattamente dieci anni fa e in questi giorni, chiude quel cerchio rimasto aperto. Non sono qui a raccontare il perché e il come si sia chiusa questa esperienza, aprirei parentesi che adesso “stanno benissimo chiuse”.

“Un pensiero forte va alle amicizie bellissime che sono nate, agli “scontri a fuoco” che si sono trasformati in bellissimi rapporti. […] Inutile dire che non dimenticherò mai tutte le persone della redazione che mi sono state vicino e hanno avuto una parola carina, nei momenti più “tosti”. E ringrazio veramente chi mi ha dato questa opportunità, perché a qualcuno potrebbe far sorridere, ma garantisco: “dopo”, nulla è più come “prima”” così Stefano Bolognesi ha concluso e abbandona Uomini e Donne.