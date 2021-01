Le donne più avare dello zodiaco: ecco quali sono

Il legame con il denaro non eccessivo è solitamente considerato come un fattore positivo, sintomo di grande attenzione alle proprie finanze, a patto che non si esageri altrimenti il rischio molto concreto è proprio quello di essere considerati avidi, tirchi e fondamentalmente troppo legati ai beni materiali. Anche le donne non sono esente da questa nomea, almeno alcune: ecco infatti quelle più avare dello zodiaco.

Toro

Il rapporto con il denaro delle donne Toro le fa apparire come estremamente avide, anche se amano conservare i soldi principalmente a fare cautelativo. Sanno bene che ogni situazione può complicarsi improvvisamente, ecco perchè preferiscono sempre conservare qualcosa.

Cancro

Può sembrare strano che un segno notoriamente molto generoso come il Cancro sia presente in lista: la verità è che amano mostrarsi persone disponibili ma lo fanno solo quando hanno la possibilità economica, possibimente con un ampio margine in denaro.

Molto abili in ogni gestione economica.

Vergine

Un segno molto razionale come la Vergine può essere considerato decisamente conservativa di natura: in realtà non è particolarmente legata ai soldi, ma quando questi fanno parte di un contesto più grande, ossia una situazione che può farle apparire in difficoltà o deboli, diventano molto più caute e attende al denaro. Anche per la Vergine i soldi sono un mezzo che serve solo a dare maggiori sicurezze.

Scorpione

Grandi lavoratrici e decisamente accorte al denaro, sono molto attente a quello che spendono anche se lo fanno più di quanto si possa pensare: questo perchè non sono grandi amanti dello shopping. A differenza degli altri segni, a loro da una certa soddisfazione mettere al “sicuro” somme di denaro.