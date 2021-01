Gemma Galgani di nuovo sola: anticipazioni Uomini e Donne

Gemma Galgani è rimasta di nuovo sola, dopo la lunga frequentazione con Maurizio. Lo stesso che le aveva fatto credere, come a tutti noi, di essere davvero preso da questa conoscenza anche molto intima. Dalle varie anticipazioni delle registrazioni che potete trovare sulla pagina Instagram chiamata “uominiiedonne” le cose sembrano andare sempre peggio per la dama torinese, che ancora una volta viene delusa da chi non si aspettava.

Prima di spiegarvi cosa sta succedendo, facciamo un resoconto di tutto quello che è accaduto tra i due. Nelle ultime puntate che abbiamo visto in televisione, la coppia aveva confessato di essere stati molto vicini, anche fisicamente, così da stupire tutti le persone all’interno dello studio. Non è mancata Tina ovviamente a cercare di smascherare Maurizio, poiché per lei falso e con una relazione fuori da Uomini e Donne con un’altra donna.

Gemma Galgani di nuovo sola

Nonostante le parole dell’opinionista, il cavaliere si è mostrato determinato a dimostrarle di sbagliarsi sul suo conto ribadendo come le cose tra di loro stessero andando per il verso giusto. Anche sui vari giornali aveva dichiarato pubblicamente di aver trovato l’amore in Gemma, grazie anche alla sua intelligenza e al suo carattere molto aperto con cui parlare. Dalle varie anticipazioni però, sappiamo che la coppia ha raggiunto il capolinea senza una reale motivazione. Infatti, Maurizio non ha voluto passare con Gemma il Capodanno sostenendo di voler chiudere la loro frequentazione. La dama ha cercato di trovare una soluzione, proponendosi di raggiungerlo con la macchina per riuscire a discutere.

Cosa che però, non è stata fatta poiché lui troppo categorico. Una volta in studio e confessato la loro rottura e si è beccato degli insulti. Ma ciononostante Gemma si è mostrata di nuovo propensa a parlargli per cercare di sistemare la situazione. L’avvicinamento del cavaliere per consolarla le ha dato modo di sperarci ancora. Ma una volta chiamato al centro dello studio, il diretto interessato ha ribadito di non voler tornare indietro. Rispettando anche l’affetto che vi è tra di loro e tutte le cose intime che sono avvenute. A questo punto però, Gemma non ci è stata ed ha insinuato di aver chiuso a causa di alcune pressioni esterne, magari date anche dalla loro differenza d’età. Lui ha negato il tutto e Tina è tornata a discutere con Gemma poiché la trova troppo appiccicosa quando viene lasciata da qualcuno.