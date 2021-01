By

Di che segno zodiacale sei? Andiamo a vedere insieme cosa prevede il tuo oroscopo di domani 15 Gennaio 2021. Infatti ogni giorno andremo a vedere le previsioni per tutti i segni che nello Zodiaco sono 12: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Aquario e Pesci.

Oroscopo di domani

Ariete

Dopo una giornata all’insegna delle incomprensioni con qualche amico riuscirete a riportare la pace all’interno della vostra cerchia. Finalmente capirete di avere la possibilità di stare accanto a persone che vi vogliono bene e che non vogliono il vostro male.

Toro

Diventate finalmente più intraprendenti grazie alla presenza di Marte. Però, il fatto che vi sia Saturno contro l’Acquario vi rende difficile portare a termine i vostri obiettivi senza metterci più impegno del solito. Dovrete scegliere un qualcosa da svolgere all’aperto perchè la vostra vita, causa probabilmente anche il periodo che viviamo, sta diventando troppo sedentaria.

Gemelli

Avrete una giornata piuttosto costruttiva e piacevole grazie alla presenza della Luna in Acquario. Riuscirete anche a portare a termine moltissime operazioni che avevate lasciato troppo tempo in sospeso a causa di vari rinvii. Siate molto fermi nel parlare con gli altri e porterete a termine la vostra giornata in maniera positiva.

Cancro

Iniziate ad essere più aperti verso i vostri superiori: avete bisogno di comunicare loro le idee ed anche far capire che siete molto motivati. Avete assolutamente bisogno di osare e riuscirete a risolvere moltissimi problemi in poco tempo.

Leone

Come sempre starete sotto i riflettori ma state attenti perchè il fatto che vi sia Saturno ostile potrebbe crearvi qualche problema. Inoltre, avendo contro anche Mercurio potreste essere particolarmente disordinati e poco concentrati.

Vergine

Nulla da fare: al cuor non si comanda. Vi dovete arrendere ai sentimenti che provate per quella persona e dovrete assolutamente dichiararvi o confermare a voi stessi che quella persona è ormai diventata indispensabile. Attenti ai falsi amici ed a coloro che non cercano il vostro bene.

Bilancia

Finalmente state per risolvere alcune situazioni che vi portate dietro da alcuni anni. Non fatevi mai prendere da sbadataggine ed impazienza. Riflettete molto su cosa avrete bisogno di fare per tornare a rendere le vostre giornate soddisfacenti.

Scorpione

Da troppo tempo probabilmente le cose con il vostro partner non vanno benissimo. Avete bisogno di passare un po più di tempo con loro: un abbraccio o un bacio possono già ridarvi grandi risposte. Le energie purtroppo sono sempre meno a causa del fatto che Marte vi è contro.

Sagittario

Evitate di iniziare nuovi progetti ma riprendete qualcosa che avevate messo di lato perchè finalmente riuscirete a portarla a termine. Avrete molte soddisfazioni. In amore, invece, dovete far capire che amate la persona che vi sta accanto perchè ne ha tanto bisogno.

Capricorno

Avete sempre avuto la determinazione giusta per portare a termine le vostre cose. Coraggio, rimboccatevi le mani e grazie al fatto che Venere è nel segno riuscirete a fare molte più cose.

Acquario

Grandi novità per il lavoro. Infatti un vostro superiore si accorgerà ancora di più del fatto che riuscite a trattare bene chiunque. Bene, in bocca al lupo per il vostro aumento!

Pesci

Carpe diem. Prendi questo problema e risolvilo. Ora. E’ il caso di essere sincero con te stesso e metterti davanti ai problemi che da troppo tempo non ti fanno stare tranquillo.