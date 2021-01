Sophie Codegoni elimina Antonio: anticipazioni Uomini e Donne

Sophie Codegoni nella puntata che vedremo domani 15 Gennaio 2021 elimina Antonio, restando con soli due corteggiatori proprio come Davide. Dalle varie anticipazioni che potete trovare nella pagina Instagram di “uominiiedonne”, sappiamo cosa è accaduto nelle precedenti registrazioni alla giovane tronista amata da tutto lo studio. Sarà possibile vedere delle bellissime esterne, anche molto personali, dove i loro rapporti diventeranno sempre più seri e stretti.

Abbiamo notato durante il suo percorso come sia davvero una persona seria e con la testa sulle spalle. Con un carattere molto forte, proprio per questo cerca un ragazzo che le possa tenere testa, soprattutto nella vita quotidiana e perché no, nelle varie discussioni. Ad oggi, Sophie ha lasciato nello studio Matteo e Giorgio, i quali sembrano aver colpito profondamente la tronista.

Sophie Codegoni elimina Antonio

Una volta seduta al centro dello studio Maria De Filippi ha fatto vedere l’esterna organizzata da Giorgio in merito al compleanno della giovane ragazza. È stata davvero una sorpresa emozionante e molto intima, poiché lui le ha regalato la maglietta della nazionale, a cui è simbolicamente legato. Inoltre, le ha voluto mostrare un video dei suoi genitori che hanno, con molto affetto, voluto augurare un felice compleanno. Da quanto si evince Sophie ha trovato il tutto davvero dolce ed è convinta dell’effettivo interessamento che Giorgio ha nei suoi confronti. Dopodiché, si è visto l’incontro tra lei e il timido Matteo, il quale si è arrampicato sulla scala che dà alla finestra dell’hotel della ragazza.

Una volta scesi assieme si sono fatti un giro su un’apetta in uno spazio verde, come sempre si baciano sulla mascherina con molta tenerezza. Una volta seduto anche lui di fronte alla tronista, lei lo ha informato di aver ricevuto delle voci che affermerebbero una vicinanza dell’ex nei confronti del corteggiatore. Lui, dal suo canto, smentisce giurando su sua nonna visto che si sono lasciati verso febbraio ed ha portato i vestiti di lei ai genitori verso maggio. Questo perché convivevano, ma da lì in poi non hanno più avuto contatti trovando della fiducia da parte di Sophie. A questo punto a prendere la parola è stato Antonio che viene poi eliminato e dispiaciuto le confessa che non era il caso di seguirlo la puntata scorsa.