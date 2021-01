Oroscopo Paolo Fox domani, sabato 16 gennaio 2021: previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 16 gennaio 2021. La settimana è trascorsa rapidamente e in un baleno ci ritroviamo già alle porte di un nuovo weekend. Quali sorprese riserveranno i pianeti a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Il Leone dovrà rivedere con molta cura i propri conti, mentre la Vergine dovrà tenere testa a una profonda inquietudine. L’amore potrà tornare in auge nella vita della Bilancia, lo Scorpione ritroverà più serenità. Se sei curioso di scoprire, nel dettaglio, cosa rivelerà il popolare astrologo de I Fatti Vostri, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto ai 4 segni di mezzo dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 16 gennaio 2021: Leone

Domani dovrai cominciare a rivedere bene i tuoi conti e avere più prudenza nelle faccende legate al lavoro. Qualcuno sarà costretto perfino ad accettare un compromesso per risolvere una questione che sembra disperata. D’ora in avanti dovrai fare leva su tutta la tua forza e la tua intraprendenza per superare certe difficoltà. Non si preannunciano giornate troppo negative, ma di certo saranno caratterizzate da qualche intralcio in più

Previsioni Paolo Fox domani sabato 16 gennaio 2021: Vergine

Domani e domenica saranno due giorni pieni di tensione, un profondo pessimismo potrebbe coglierti impreparato. Sentirai di avere una vita troppo agitata e stancante. Non fare l’errore di pensare al passato, ma sforzati piuttosto di guardare avanti. Il 2021 potrà offrirti buone occasioni. Le coppie formatasi nelle ultime settimane diventano ogni giorno più forti.

Oroscopo domani sabato 16 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e nei giorni seguenti l’amore potrà tornare in auge, grazie a Venere in aspetto interessante fino a febbraio. Chi di recente ha vissuto una delusione sentimentale, d’ora in poi dovrà fare più attenzione al tipo di persona che sceglierà. Dovrà tenere a mente l’importanza che hanno i contenuti per lui, l’amore per l’arte e la bellezza, tutti valori imprescindibili per molte Bilancia.

Previsioni domani sabato 16 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate che ti permetteranno di recuperare un po’ di serenità. Ne hai un gran bisogno considerata tutta la tensione e l’inquietudine provate negli ultimi giorni. Se poi questa agitazione si è riversata anche nel rapporto di coppia, allora sono davvero guai! Per fortuna durante il fine settimana avrai la possibilità di riportare l’armonia in famiglia.