Ecco il momento migliore per lavarsi i denti: la risposta è sorprendente

Quando si parla di igiene orale, va precisato che si sta trattando un aspetto molto importante sia per una questione personale ma anche per le relazioni umane. Lavare i denti ogni giorno è un’operazione fondamentale per la salute della bocca, ma è essenziale pure capire quando sia il momento migliore per farlo. E magari sapere pure quante volte al giorno si dovrebbero lavare i denti. Infatti, c’è chi si lava i denti tre volte al giorno, oppure dopo la colazione, dopo il pranzo e prima di andare a dormire. Ma è veramente necessario lavarli tutte queste volte? Qual è il momento migliore della giornata per lavarsi i denti? All’interno di questo articolo risponderemo a queste e ad altre domande.

Qual è il momento migliore della giornata per lavarsi i denti?

Sapere qual è il momento migliore per lavarsi i denti è importante. Perché solo così i denti potranno durare e restare sani per tutta la vita. Per esempio, è giusto lavare i denti la mattina prima o dopo la colazione? Spesso si preferisce dopo. Ma in realtà spazzolare i denti subito dopo la prima colazione non è la scelta migliore. Infatti, dovete sapere che la mattina si mangiano cibi ad elevato tasso di acidità. E lavando subito dopo i denti, paradossalmente, si rischia di indebolirli. Proprio per questo, la scelta migliore è quella di lavare i denti sempre prima di mangiare. E questo soprattutto quando si consumano cibi acidificanti che spaziano dalle bibite gassate ai formaggi, passando per i prodotti da forno e per tutti gli alimenti che sono tipici proprio della prima colazione, come il thè il caffè e la cioccolata.

Assicuratevi del corretto pH della bocca

Scegliendo invece di lavare i denti dopo un pasto, che si tratti di colazione, spuntino, merenda, pranzo o cena, il segreto per difendere la salute dei vostri denti esiste. Ciò che dovreste fare è attendere un po’ dopo la fine di ogni pasto, quindi non lavare subito i denti, potete invece sciacquare bene la bocca semplicemente con un po’ di acqua. In questo modo, infatti, lasceremo il tempo alla nostra bocca di ripristinare più rapidamente il corretto pH.