Francesca Fialdini: età, carriera, marito, figli, Miss Italia – Tutto su di lei

Francesca Fialdini è una giornalista e conduttrice televisiva molto nota al grande pubblico. Questa sera sarà ospite su Rai Uno di Affai Tuoi viva gli sposi a partire dalle 20:40 condotto da Carlo Conti.

Francesca Fialdini nasce l’ 11 ottobre 1979 a Massa in Toscana, sotto il segno della Bilancia. Ha 41 anni ed è alta 1 metro e 70 centimetri. Ha conseguito la laurea in Scienze della comunicazione all’Università La Sapienza di Roma.

Nella vita la donna ha fatto una scelta di fede molto consapevole.

Francesca Fialdini inizia la sua carriera come giornalista radiofonica e collaboratrice per la redazione esteri e conduttrice a Radio Vaticana nel 2004. Successivamente inizia a lavorare per la televisione e dal 2005 al 2013 è l’inviata per il programma A sua immagine.

Dal 2013 conduce accanto a Tiberio Timperi Unomattina in famiglia e la stagione successiva è presentatrice di Unomattina al fianco di Franco Di Mare. Conduce poi La vita in diretta con Marco Liorni.

Dal 2019 Francesca Fialdini conduce il programma Rai del tardo pomeriggio della domenica, Da noi…A ruota libera. Il programma va in onda subito dopo Domenica In.

Francesca Fialdini ha un account Instagram attraverso il quale comunica con i suoi followers.