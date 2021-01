Oroscopo Branko domani, lunedì 18 gennaio 2021: previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 18 gennaio 2021. Una nuova settimana è alle porte. Quali colpi di scena avranno in serbo gli astri per il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicati a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani lunedì 18 gennaio 2021: Sagittario

Domani una bellissima Luna nel cielo dell’Ariete, tuo segno amico, ti regalerà una bella creatività. Sfruttala, per lavorare su una nuova idea, un progetto che potrà prendere forma durante le prossime settimane.

Previsioni Branko domani lunedì 18 gennaio 2021: Capricorno

Domani la settimana comincerà in maniera piuttosto faticosa. Nel corso della giornata potresti scontrarti con un famigliare, forse un figlio. Dovrai munirti di pazienza e calma e cercare la via del dialogo.

Oroscopo domani lunedì 18 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Branko domani si prospetta un’ottima giornata. Lavorerai in un clima di serenità e potrai contare sulla collaborazione di colleghi particolarmente complici. Ottimi presupposti per una giornata che si rivelerà molto produttiva.

Previsioni domani lunedì 18 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko domani sarà importanti non cedere alle lusinghe dell’illusorio Nettuno e cercare di aggrapparti al tuo senso pratico. D’ora in avanti sarà importante mantenere i piedi ben piantati a terra.