Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 18 al 24 gennaio 2021 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dall’11 al 17 gennaio 2021. Un’altra settimana è alle porte. Quali segni rientreranno nelle grazie dei pianeti durante le prossime giornate? Se vuoi scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà alla grande. Ritroverai grinta ed entusiasmo. In amore sarà importante cercare di superare dubbi e difficoltà. Se di recente hai chiuso una relazione, dovresti provare a comprenderne le ragioni. Sul fronte lavorativo comincerà la tua rimonta. Forse, qualcuno ha già toccato con mano il cambiamento in atto.

Toro

In amore dovresti scrollarti di dosso tutti i timori e buttarti, soprattutto se ti piace una persona dell’Acquario o dell’Ariete. Certo, se ti sei invaghito di chi è già impegnato sentimentalmente, i problemi saranno molti. Nel lavoro dovresti concentrare appuntamenti e questioni cruciali a metà settimana. Purtroppo, però, con Giove contrario non si scherza. Ti converrà avere sempre molta prudenza e tenerti alla larga da discussioni e polemiche.

Gemelli

Si preannunciano giornate ricche di emozioni sopite da troppo tempo. L’amore potrebbe bussare alla tua porta anche se non stavi cercando. L’ultima parola, la decisione di accoglierlo o meno, comunque, spetta solo a te. Sul lavoro è tempo di rimboccarsi le maniche e avviare nuovi progetti in vista di un febbraio che sarà ricco di opportunità.

Cancro

L’amore potrebbe sorprenderti, nonostante tu non sia supportato da una Venere del tutto favorevole. Ci sarà chi s’imbatterà in un nuovo incontro, chi scoprirà di provare un sentimento speciale verso un amico. E poi qualche Cancro troverà la forza di superare un dolore passato e voltare pagina. Anche nel lavoro le cose cominceranno a muoversi. Molto presto potrebbero esserci novità interessanti.

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana dovrai usare assoluta cautela in amore e nel lavoro. Non infilarti in una storia trasgressiva ed evita di promettere mari e monti, perché con un cielo come questo, potrebbero diventare promesse da marinaio. Anche nel lavoro servirà conservare un profilo basso. Qualcuno deciderà di riprendere in mano un progetto interrotto in passato. Cerca di essere più oculato nelle spese!

Vergine

L’amore potrebbe tornare in auge e pretendere più attenzione da parte tua. Nelle prossime giornate dovresti trovare il tempo per esprimere le tue emozioni, ciò che provi verso una persona. Sul lavoro ci sarà molta carne al fuoco. Le idee non ti mancheranno e nemmeno la possibilità di concretizzarle. Solo un po’ di stanchezza in sottofondo potrebbe rallentare i tuoi progetti.

Bilancia

Cresce in te la necessità di riprenderti la tua vita sentimentale, di provare emozioni piacevoli, soprattutto se non le provavi da tempo. Dovrai sforzarti, però, di buttarti alle spalle i ricordi passati. Mai come adesso hai avuto bisogno di gesti semplici, ma sinceri. Sul lavoro sta per cominciare un periodo che ti offrirà molte occasioni d’oro e la possibilità di realizzare un sogno che coltivi da mesi, se non anni.

Scorpione

In amore non si preannunciano giornate facili. Qualcuno si sente molto dubbioso nei confronti del partner, specie se si tratta di un altro Scorpione o di un Toro. Ci sono nuovi contrasti nell’aria! Preparati a vivere un febbraio che metterà in discussione tutte le coppie: rimarranno in piedi solamente le più solide. Sul lavoro avrai alcune intuizioni che si riveleranno azzeccate, ma dovrai avere sempre molta prudenza con i soldi.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana regalerà molte sorprese. Da qui in avanti ci sarà chi s’imbatterà nell’amore, chi rispolvererà una vecchia fiamma. Insomma le opportunità di sentire di nuovo le farfalle nello stomaco non mancheranno! Anche nel lavoro aumenteranno le opportunità di successo. Tu potrai rimetterti in gioco, cominciare un nuovo progetto, avanzare una richiesta.

Capricorno

Con Venere ancora nel tuo cielo l’amore potrà essere grande protagonista anche durante questa settimana. Le storie che nasceranno in questi giorni, potrebbero avere un destino duraturo e felice. Anche sul fronte lavorativo non mancheranno le soddisfazioni. Qualcuno riuscirà perfino a stringere un accordo importante o a trovare una nuova occupazione.

Acquario

Sono molti i nati in Acquario che desiderano rimettersi in gioco, incontrare nuova gente e con Giove nel segno potrai farlo! Viviti a pieno quest’anno, perché ti offrirà molte nuove opportunità, sia in amore che nel lavoro. saranno favoriti i progetti più innovativi. Occhio alla forma fisica: non chiedere troppo al tuo corpo in questi giorni!

Pesci

L’amore potrà andare alla grande per i pesci disposti a mettersi in gioco. Feeling invidiabile con il Capricorno, potrai condividere nuovi progetti con l’Acquario, mentre con i Gemelli ci sarà tensione. Sul lavoro dovresti concentrarti su un progetto che potrà decollare in primavera. Chi è coinvolto in una delicata questione legale, potrà avere presto buone notizie.