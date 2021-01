Grande Fratello VIP: questa sera eliminato, notizia shock e sorpresa per i Vip – scopri la notizia qui

By

Grande Fratello Vip torna questa sera, lunedì 18 gennaio, in prima serata su Canale Cinque con una nuova puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini con in studio Pupo e Antonella Elia.

La puntata di questa sera del Grande fratello Vip sarà ricca di emozioni. Uno tra i vip in nomination dovrà lasciare immediatamente la casa del Grande Fratello Vip. In nomination questa settimana ci sono: Cecilia Capriotti, Carlotta Dell’isola, Stefania Orlando e Dayane Mello. La meno votata tra loro lascerà la Casa.

Inoltre questa sera verrà eletto il prima finalista di questa edizione del Grande Fratello. Non si conoscono le modalità attraverso le quali verrà fatta questa scelta, ma siamo sicuri che il Gf sorprenderà i nostri Vipponi.

Questa sera in Casa verrà anche fatto un annuncio shock. Supponiamo che Alfonso comunicherà ai Vip che il Grande Fratello si prolungherà ancora di qualche settimana, come prenderanno i Vip questa notizia?

Lo scopriremo questa sera, lunedì 18 gennaio, in diretta su Canale Cinque a partire dalle 21:30.