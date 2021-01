Guenda Goria: chi è la figlia di Maria Teresa Ruta – età, fidanzato, Telemaco – FOTO

Guenda Goria è stata una delle protagoniste dell’edizione in corso del Grande Fratello Vip.

Guenda Goria è nata a Roma il 4 dicembre 1988. Figlia della conduttrice televisiva Maria Teresa Ruta e del giornalista sportivo Amedeo Goria. Cresciuta con il fratello Gianamedeo e la tata Ornella, soffre a causa dei genitori molto assenti a causa dei loro impegni lavorativi e per la loro successiva separazione. L’attrice romana, che parla quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e portoghese), attualmente ha un ottimo rapporto con la madre ed è da sempre appassionata di sport. Gli studi di pianoforti inizialmente vengono intrapresi per un desiderio della madre Maria Teresa Ruta che avrebbe sempre voluto suonare: “ero una bambina ubbidiente e cominciai a studiare. Dopo qualche anno non era più un dovere ma un piacere”. Negli anni il pianoforte è diventata una vera e propria professione.

Guenda Goria è un’attrice e pianista italiana. Studia recitazione diplomandosi al The Actor’s Academy di Milano. Inoltre, studia danza per dieci anni ed è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano. Successivamente si laurea in Filosofia ed Estetica all’Università degli Studi di Milano.

Guenda Goria potrebbe essere fidanzata con Telemaco Dell’Aquila. Secondo i ben informati, tra cui il noto Gabriele Parpiglia, Guenda in realtà sta da qualche mese con un uomo chiamato Telemaco Dell’Aquila. I due si sarebbero conosciuti al Domina Coral Bay di Sharm El Sheik dove Telemaco lavora.