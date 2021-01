Labbra secche e spaccate? Ecco il rimedio della nonna!

Molte persone spesso hanno problemi di labbra secche che, di conseguenza, tendono a spaccarsi causando tagli o ferite molto fastidiose. Questo può accadere sia nei mesi più freddi invernali che in quelli più caldi, come in estate, a causa della disidratazione. Tuttavia è probabile che ciò si verifichi in inverno perché durante questo periodo si tende a bere molta meno acqua. Un altro motivo potrebbe essere anche la mancanza di alcune vitamine che possono provocare gli stessi fastidi. In certe situazioni, purtroppo, anche il burro di cacao tradizionale non rappresenta la soluzione adeguata al problema. Specialmente se si ha anche l’abitudine di grattare con denti e mani, le pellicine che si creano sulle nostre labbra screpolate. Non sottovalutate anche il fatto che alcuni prodotti utilizzati di frequente come alcuni tipi di rossetto potrebbero causare una maggior secchezza delle labbra. Ma allora, quando non si può usare il burro cacao, come si può risolvere questo fastidioso problema? Quali sono i rimedi della nonna per risolvere il problema delle labbra secche e spaccate? All’interno di questo articolo risponderemo a queste e ad altre domande.

Trattare le labbra secche con del miele

Il miele ha delle importanti proprietà cicatrizzanti ed anche antibatteriche. Tutto questo impedisce ai batteri di infettare i tagli e le ferite che si formano quando si hanno le labbra screpolate. Un po’ di miele spalmato sulle labbra due o tre volte al giorno potrebbe essere una fantastica soluzione per risolvere il problema delle labbra spaccate. Tutto questo avviene anche grazie agli zuccheri che compongono il miele.

Trattare le labbra secche con l’olio di oliva

Anche l’olio d’oliva può essere un rimedio naturale ideale nel trattamento delle labbra secche. Si può scegliere di applicarne un velo sulle nostre labbra più volte al giorno. Ma è possibile anche creare una miscela composta di olio di oliva e olio di argan. Questa tipologia di impacchi applicata per più volte al giorno vi permetterà di riavere le vostre labbra lisce e morbide come un tempo.

Curare le labbra secche grazie all’olio di cocco

Un ultimo rimedio per trattare le labbra secche è l’olio di cocco che potete acquistare nei negozi specializzati o nei supermercati con una scelta abbastanza ampia. L’olio di cocco viene frequentemente utilizzato in cucina per creare ricette particolari ma può anche essere utilizzato come burro di cacao. Per renderlo meno liquido occorrerà lasciarlo per qualche ora all’interno del nostro frigorifero. Dopo essersi addensato potremo applicarlo come una qualsiasi crema per cercare di andare a risolvere il vostro problema. Ecco quindi svelati ben tre rimedi della nonna utili per risolvere il problema delle labbra secche e spaccate.