Oroscopo di oggi 18 Gennaio per Scorpione e Sagittario – Inizia una nuova settimana che si spera possa per tutti piacevole in questo periodo dove ormai la normalità è diventata diversa da quella che avevamo fino ad un anno fa. Andiamo a svelare di seguito come sarà la giornata dello Scorpione e del Sagittario.

Scorpione

Giornata quasi per intera dedicata al lavoro, ma non mancheranno battibecchi con il vostro partner e possono essere anche pesanti, meglio per chi è single.

In amore battibecchi turbolenti che vi porteranno anche a dire di voler terminare la vostra storia d’amore e questo a causa di interferenze di terze persone nelle vostre decisioni di coppia. State calmi è una giornata che passerà. I single invece litigheranno in famiglia e anche qui ne voleranno di parole pesanti.

Il lavoro sarà contraddistinto dal nervosismo che vi portate dietro dal mattino, quindi sarà una giornata dura per tutti anche per coloro che studiano.

Il nervosismo si farà sentire anche sul vostro benessere, infatti saranno frequenti i mal di stomaco e anche il sonno sarà disturbato. Meglio farla passare in fretta questa giornata.

Sagittario

Giornata ottimale per chi lavora a casa, mentre molto più complessa sarà quella per chi è costretto a spostarsi. Per il resto filerà tutto liscio.

In amore sarà una giornata ricca di complicità con il vostro partner, insieme vi divertirete e per chi è sposato con figli sarà un gioco interminabile. I single si divertiranno con le amicizie, aspettando l’anima gemella.

Il lavoro sarà un grosso punto interrogativo per tutti, ma soprattutto per chi non lavora da casa. Molto meglio andrà per chi studia, darete il massimo e ne sarete fieri.

Non dovete preoccuparvi troppo della linea, state tranquilli che non ingrasserete mangiando qualcosina fuori dall’ordinario. Cercate solo di eliminare un pò di stress.

