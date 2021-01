Problemi di cervicale? Attenzione a questi dieci errori da evitare!

Dobbiamo ammetterlo, chi di noi, nonostante l’età non avanzata, si è trovato a soffrire di cervicale, iniziando a pensare di stare invecchiando? Bene, per prima cosa bisogna dire che la cervicale è un disturbo che colpisce diverse persone indipendentemente dall’età, anzi, sono sempre di più i giovani che accusano affaticamento e tensione a livello cervicale, a causa di abitudini e comportamenti scorretti.Chi soffre comunemente di dolore cervicale sa quanto questo dolore possa essere subdolo, infatti, può essere percepito come un semplice fastidio o come un dolore capace di compromettere la giornata impedendoci di muovere il collo e causando forte mal di testa. Esistono diversi modi per prevenire la cervicale come eseguire giornalmente degli esercizi di allungamento del collo, ma per migliorare la situazione basterebbe non commettere più dieci errori che, comunemente, siamo soliti commettere.

Vediamo nello specifico tutti i principali comportamenti sbagliati che provocano contrazioni muscolari causando l’ormai temuto dolore cervicale.

1. Leggere a letto

Molto spesso leggere a letto fa sì che si assuma una postura sbagliata che provoca tensione nella zona del collo e della nuca, causando dolori a livello cervicale. Meglio dunque una poltrona o il divano che più si avvicinano ad una giusta postura per il momento lettura. Anche con il divano, però, bisogna prestare attenzione! L’ideale sarebbe restare appoggiati allo schienale, possibilmente rigido, in modo da avere una postura di 90°, ottimale per la salute del collo e della schiena. Bisogna, poi, assicurarsi che la superficie su cui ci si appoggia permetta di mantenere la naturale curvatura della colonna vertebrale. Altra cosa importante: non appoggiare mai la testa su braccioli rigidi o improbabili cuscini, l’ideale sarebbero dei cuscini, creati ad hoc, capaci di non causare alcun disturbo a livello cervicale.

2. Movimenti sbagliati che coinvolgono collo e zona cervicale

Sono tanti i movimenti scorretti che possono essere la causa di dolore cervicale, un classico esempio, di un movimento che abitualmente compiamo senza nemmeno accorgercene è quello di quando rispondiamo al telefono inclinando la testa da un lato e tenendolo incastrato tra la tra la spalla e il collo, questo piccolo movimento costringe ad un movimento innaturale del collo è può causare il dolore cervicale, soprattutto se diventa un’abitudine.

3. Per le donne: indossare sempre scarpe con tacco alto

Stare sui tacchi alti, specie se esageratamente alti, altera le curvature naturali della colonna vertebrale, costringendo i muscoli della schiena e del collo a svolgere sforzi eccessivi per mantenere un equilibrio posturale innaturale. L’ideale sarebbe un tacco di 3/4 cm. Tuttavia, bisogna ricordare che anche una totale assenza di tacco è dannosa per la salute della schiena.

4. Colpi d’aria

I colpi d’aria, sono una tra le cause principali dei dolori al collo. Prestate attenzione a proteggere la zona cervicale da spifferi e correnti d’aria, e attenzione anche agli improvvisi sbalzi di temperature. Se si è predisposti al dolore cervicale, meglio munirsi sempre di sciarpe e foulard che possano proteggere in caso di necessità.

5. Dormire con i capelli bagnati

Bisogna cercare di evitare di andare a letto senza aver asciugato i capelli, anche se fa caldo e si è in estate. Meglio asciugarli sempre con il phon.

6. Stare sedute alla scrivania in maniera scorretta

Inutile ribadire quanto la postura da scrivania sia assolutamente scorretta per la salute del nostro collo. Bisognerebbe quanto più evitare di allungare il collo in avanti, non accavallare le gambe e tenere la schiena più dritta possibile. Sarebbe opportuno sgranchirsi ogni mezz’ora per cambiare posizione.

7. Dormire con cuscini o materassi inadatti

Un’importanza fondamentale per il nostro collo e la nostra schiena. Cercate di non scegliere cuscini ce l’hanno cuscini e materassi. Sono da evitare cuscini troppo alti, che non seguano la naturale curva del collo, e quelli troppo morbidi. Il consiglio è quello di acquista cuscini cilindrici in lattice.

8. Eccesso di ansia e stress emotivo

Ansia, stress e pressioni psicologiche ed emotive possono gravare sulla zona cervicale in quanto concorrono ad accumulare tensioni muscolari nel collo, nelle spalle e nei muscoli che sostengono e muovono il capo.

9. Dormire sul divano

Capita a volte di essere troppo stanchi e di addormentarsi sul divano nel bel mezzo di un film. Tuttavia, dormire tutta la notte sul divano è fortemente sconsigliato.

10. Bruxismo

Anche il bruxismo, il digrignamento dei denti durante il sonno, può essere tra le cause di disturbi a livello cervicale a causa dell’eccessiva tensione muscolare che si verifica su quella zona.