Alvaro Morata: età, carriera, moglie, figli, Instagram, stipendio – Tutto su di lui – FOTO

Alvaro Morata è un calciatore spagnolo che attualmente gioca nel prestigioso club italiano della Juventus. Il giovane ha dei piedi di grande talento, scopriamo qualcosa in più su di lui.

Alvaro Morata, il cui nome completo è Álvaro Borja Morata Martín, nasce il 23 ottobre 1992 a Madrid in Spagna. Il giovane calciatore nasce sotto il segno zodiacale dello Scorpione ed è alto un metro ed 89 centimetri. Il calciatore è molto legato all’ Italia, infatti dopo una prima esperienza in Italia ed un ritorno in Spagna è tornato poi nuovamente nel mostro Paese.

Qui in Italia Alvaro ha trovato l’amore nella bella influencer e fashion blogger Alice Campello. La coppia è convolata a nozze il 17 giugno 2017 ed hanno tre splendidi bambini: Leonardo, Alessandro ed Edoardo.

Morata ha iniziato a giocare nelle file giovanili dell’Atletico Madrid quando aveva 11 anni per amore del suo nonno Ignacio, che gli aveva regalato la camicia rossa e bianca quando lui era piccolo. La firma con il Real Madrid arriva nel 2012, dove indossa il numero 21.

Nel 2019 lo stipendio di Alvaro Morata era di 5,2 milioni di euro.