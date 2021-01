Classifica e oroscopo giovedì 21 gennaio 2021: incertezze per i Gemelli e il Sagittario

Ecco l’oroscopo di giovedì 21 gennaio 2021 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati al giro di boa per questa settimana. Come continuerà la settimana dei segni zodiacali? L’Ariete avrà bisogno di stabilità, mentre i Gemelli potrebbe sentirsi piuttosto incerti. Difficoltà relazionali per lo Scorpione e il Capricorno. Se vuoi saperne di più, leggi l’oroscopo di giovedì e scopri la classifica dei segni zodiacali.

Ariete

Secondo l’oroscopo di giovedì la Luna in Toro ti spronerà a occuparti della vita pratica, sentirai il bisogno di più stabilità. Il pianeta si allineerà a Urano e Marte: vorrai prenderti più libertà e concederla agli altri. Chi sarà stufo del solito tran tran quotidiano sarà alla ricerca di più idee creative, di novità

Toro

Avrai una buona energia, anche se dovrai fare attenzione a non discutere, misurare con cura le parole. La Luna nel segno amplificherà la tua emotività. Potrebbe renderti più agitato del dovuto: sii prudente! Non sottovalutare le intuizioni che avrai, perché potrebbero suggerirti di cambiare un vecchio comportamento o abitudine che sta limitando la tua crescita.

Gemelli

Potresti essere assalito da qualche incertezza, ma sarà uno sprone a puntare ancora più in alto in futuro. Per il momento, ti converrà prendere decisioni importanti, almeno finché non ritroverai più fiducia in te stesso. La Luna in Toro ti spingerà a ritirarti a chiuderti e recuperare la piena forma.

Cancro

Dovresti rallentare i ritmi, fermarti per comprendere meglio le tue necessità. Nel corso delle ore potrebbe nascere un piccolo problema personale che ti agiterà non poco. Dovresti cercare di rilassarti, prenderti una pausa e ricaricare le batterie. Non tutte le difficoltà hanno una soluzione immediata.

Leone

Come indica l’oroscopo di giovedì potresti essere colto da qualche dubbio riguardo agli ultimi accadimenti. Sarà un momento passeggero e ti converrà non fare scelte drastiche finche non ti sentirai più sereno La Luna in Toro potrebbe spronarti a concentrarti su obiettivi futuri. Solo concentrandoti sui nuovi traguardi ti farà stare bene!

Vergine

Nelle prossime ore dovresti evitare le discussioni. Se qualcuno cercherà di provocarti, tu prova a farti scivolare ogni cosa addosso. Il transito della Luna nel segno del Toro ti incoraggerà a fare nuove scoperte in modo spontaneo e autonomo. Cerca di tenere la tua impazienza sotto controllo!

Bilancia

Ti sentirai combattuto tra due impulsi. Da un lato sarai concentrato sul divertimento e sulla ricerca di una nuova strada, dall’altro lato cercherai l’approvazione altrui. Dovresti sbarazzarti di timori e insicurezze. La Luna in Toro ti spingerà a guardarti dentro, a fare un po’ di introspezione. Se dovrai affrontare una difficoltà personale, sentimentale o economica, non avere fretta!

Scorpione

Dovrai avere grande prudenza nel relazionarti con gli altri, perché potrebbero nascere dei fraintendimenti. Ti converrà calmare le acque, prima di chiarire: in questa giornata saltare a conclusioni sbagliate richiederà un attimo! Chi è insoddisfatto di una situazione, non dovrà prendere una decisione drastica. Un cambiamento graduale, invece, potrebbe dare risultati migliori.

Sagittario

Secondo l’oroscopo di giovedì potresti sentire vacillare le tue certezze, essere assalito dai dubbi circa le scelte fatte in passato. Sarò solo un momento passeggero, non dargli troppo peso! Ci sarà chi sarà poco concentrato, chi si sentirà fuori luogo in un ambiente. La Luna in Toro ti stimolerà a superare qualche piccolo problema personale o professionale.

Capricorno

Servirà la massima cautela, perché nel corso della giornata potrebbero nascere dei malintesi con qualcuno. La vulnerabilità che avverti in questo momento potrebbe aiutarti ad avere più comprensione e compassione verso gli altri, se non la contrasterai. Potresti creare un’atmosfera migliore in cui vivere e lavorare. Qualcuno si sentirà un po’ agitato nel dover prendere una certa decisione.

Acquario

Sarà una giornata che favorirà il relax, il riposo. Nei prossimi giorni dovresti fermarti ed esaminare le tue paure, le tue insicurezze. Così facendo potresti fare scoperte preziose. Imparerai quali sono le tue reali esigenze, i tuoi desideri più autentici. In questo momento hai un gran bisogno di tempo e di uno spazio per riequilibrarti.

Pesci

Potresti sentirti piuttosto confuso sul da farsi, perché non avrai il quadro completo di una situazione o, forse, perché ti mancherà la fiducia in te stesso. Nelle prossime ore potresti avere alti e bassi fastidiosi: sii prudente! La Luna in Toro aumenterà la tua curiosità, la voglia di apprendimento.