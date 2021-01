Maurizio Lastrico: età, carriera, vita privata, moglie – Tutto su di lui – FOTO

Maurizio Lastrico è un attore italiano molto noto e conosciuto dal grande pubblico. Questa sera, mercoledì 20 gennaio, lo troviamo protagonista della prima serata di Canale Cinque con una nuova puntata di Made in Italy. Nella nuova serie in onda su Mediaset Maurizio Lastrico interpreta il personaggio di Filippo Cerasi.

Maurizio Lastrico è un attore e volto noto del piccolo e del grande schermo. L’ attore nasce a Genova il 31 marzo 1979 ed è anche un comico e cabarettista italiano. Maurizio ha 41 anni ed è nato sotto il segno dell’ Ariete.

La sua infanzia è segnata dalla separazione dei genitori che ovviamente gli crea un malessere. Il giovane studia e si diploma come operatore turistico, ma ben presto capisce che la strada è un’altra. Nel 1998, stesso anno del diploma, vince il premio come miglior sceneggiatura del cortometraggio Molto piacere, sono io, il concorso era indetto dal Comune di Genova. Nel 2006 si diploma al Teatro Stabile di Genova.

Inizia poi man mano a prendere parte a varie trasmissioni come Camera Café, poi a Zelig Off, poi in trasmissioni su La7. La sua carriera man mano inizia a decollare. Oartecipa anche a produzioni cinematografiche e televisive, ad esempio partecipa a Sole a Catinelle di Checco Zalone.

Per quanto riguarda la vita privata di Maurizio Lastrico non sappiamo praticamente nulla. L’attore è riservatissimo, ha in passato parlato di una ex senza rivelarne l’identità.