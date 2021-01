Oroscopo Branko domani – giovedì 21 gennaio 2021 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Oroscopo di Branko per domani giovedì 21 gennaio 2021. Siamo arrivati a giro di boa anche questa settimana. Cosa avranno in serbo gli astri per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione domani? Se sei curioso di scoprire cosa rivelerà il famoso astrologo de Il Messaggero, leggi le seguenti previsioni tratte dall’oroscopo di Branko per domani, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Branko domani giovedì 21 gennaio 2021: Leone

Domani avverrà un cambio di Luna che richiederà molta attenzione. Dovrai usare cautela sul lavoro, nel praticare sport o alla guida. Qualcuno potrebbe soffrire alcuni squilibri ormonali. Da quanto tempo non fai un controllo medico?

Previsioni Branko domani giovedì 21 gennaio 2021: Vergine

Domani si preannuncia un’altra giornata particolarmente fruttuosa sul lavoro. Nelle prossime ore potrebbe spuntare un’occasione all’estero talmente ghiotta, che dire di non sarà impossibile!

Oroscopo domani giovedì 21 gennaio 2021: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani potresti ricevere una visita inaspettata. Sarà qualcosa di piacevole, non temere! Con Mercurio, Giove, Saturno e Sole dalla tua parte non potrai aspettarti che eventi belli.

Previsioni domani giovedì 21 gennaio 2021: Scorpione

Secondo l’oroscopo di Branko domani dovrai avere grande prudenza. Nel corso della giornata sarà probabile imbattersi in un ex coniuge o un ex socio che ti darà del filo da torcere. Sforzati di mantenere la calma e pesa ogni parola che dirai.