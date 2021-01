Oroscopo Paolo Fox domani – giovedì 21 gennaio 2021 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo di Paolo Fox per domani giovedì 21 gennaio 2021. Ci lasciamo alle spalle la prima metà della settimana, mentre ci avviamo a un nuovo weekend. Nel frattempo, eccoci a giovedì. Cosa avrà in serbo il firmamento per i 4 segni finali dello zodiaco? Giornata adatta a un confronto, a un chiarimento per il Sagittario e i Pesci, mentre il Capricorno vivrà altri momenti di tensione. L’Acquario sarà piuttosto confuso. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani rivolto ai primi 4 segni dello zodiaco. Leggi anche l’oroscopo di oggi e l’oroscopo di domani dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 21 gennaio 2021: Sagittario

Domani e venerdì saranno le giornate migliori per affrontare questioni importanti, per parlare e confrontarsi. Il weekend, purtroppo, dovrai vedertela con una Luna in opposizione che ti renderà piuttosto sottotono. In questi giorni ti senti frenato da alcune persone: potrebbe essere un famigliare che discuterà di soldi o un collega di lavoro che la pensa diversamente da te. Sappi, però, che niente e nessuno ti impedirà di essere protagonista assoluto di febbraio.

Previsioni Paolo Fox domani giovedì 21 gennaio 2021: Capricorno

Domani avrai ancora dei momenti di tensione, dovrai affrontare alcune persone che negli ultimi tempi non ti sono state vicino, non ti hanno supportato abbastanza. Anzi, per come la vedi tu, ti hanno perfino tradito. Insomma, stai vivendo qualche conflitto che però potrebbe riguardare più te stesso che l’ambiente esterno. Da giovedì sera e per tutto il venerdì avrai modo di riavvicinarti al partner o a un famigliare, di recuperare un rapporto, esprimere ciò che provi. Sarà una maniera efficace per ritrovare più serenità.

Oroscopo domani giovedì 21 gennaio 2021: Acquario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì sentirai la necessità di dire schiettamente ciò che provi. Sii prudente, perché le prossime 48 ore potrebbe vederti piuttosto confuso, colpa di una Luna contraria. In ogni caso, sappi che febbraio avrà il potenziale di stravolgere la tua vita, ma tu dovrai tirare fuori coraggio e volontà, la determinazione di metterti in gioco in amore, realizzare le tue idee di lavoro.

Previsioni domani giovedì 21 gennaio 2021: Pesci

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e venerdì avrai dalla tua parte una bella Luna e Venere in aspetto favorevole. Finalmente ti sentirai più sereno in amore, potrai chiarire, confrontarti con il partner o in famiglia senza perdere le staffe. Durante il fine settimana, invece, una Luna in aspetto dissonante potrebbe riportare a galla vecchie ruggini: sii prudente! Più di un Pesci sarà impegnato a lasciare andare un passato conflittuale oppure a fare chiarezza in cuor suo, cercare di capire se la sua storia potrà continuare o no.